https://sputnik-georgia.ru/20221008/den-pamyati-ioanna-bogoslova-2022-molitvy-o-chem-prosyat-svyatogo-271139777.html

День памяти Иоанна Богослова 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти Иоанна Богослова 2022: молитвы, о чем просят святого

День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова православная церковь отмечает 9 октября 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T18:01+0400

2022-10-08T18:01+0400

2022-10-08T18:01+0400

справки

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Церковь назвала любимого ученика Спасителя "Богословом" за глубину Божественных откровений, возвещенных им миру.Sputnik Грузия рассказывает житие Иоанна Богослова, о чем просят апостола, а также какие молитвы читать святому.Житие святогоИоанн - был самым юным из 12 учеников Спасителя. Будущий Богослов - сын Зеведея и Саломии, дочери Иосифа Обручника, не расставался с Учителем после того, как Тот призвал его вместе со старшим братом Иаковом на Генисаретском озере (Тивериадское озеро). Оба брата, последовали за Спасителем, оставив дом и своего отца.Богослов, которого Господь особо любил за девственную чистоту и возвышенность и приблизил к Себе, постоянно следовал за Учителем по Крестному пути.Не заботясь о собственной безопасности, Иоанн единственный из учеников стоял у подножия креста Спасителя на Голгофе и плакал вместе с Божьей Матерью, когда услышал слова распятого Иисуса, обращенные к Богоматери: "Женщина, вот твой сын!"Затем, обратившись к Иоанну, Он сказал: "Сын Мой, вот твоя мать!" С того момента Богослов, не отлучаясь из Иерусалима, верно служил Пресвятой Богородице до самого ее Успения.Божий угодникИоанн Богослов проповедовал Слово Божье в Ефесе и других Малоазийских городах в сопровождении своего ученика Прохора.Проповедь святого сопровождалась многочисленными чудесами - молитвой Богослов воскресил юношу Домну, исцелил множество больных – благодаря этому число уверовавших росло с каждым днем.Во время преследования христиан Богослова вызвали в Рим и приговорили к смерти, однако жестокие пытки не смогли причинить вред Божьему угоднику, и его сослали на остров Патмос в Эгейском море, где святой провел многие годы.На острове Патмос, примерно в 67-м, Иоанн написал Апокалипсис (Книга Откровения) – в книге Богослова, наполненной мистической силы, раскрыты тайны судеб Церкви и конца мира. Над символами Апокалипсиса размышляют веками, однако богословы утверждают, что его смысл полностью откроется лишь во время Второго Пришествия Христа.Получив свободу после многолетней ссылки, Богослов вернулся в Ефес, где примерно в 95-м написал Евангелие.Церковь называет святого Иоанна, постоянно учившего, что человек без любви не сможет приблизиться к Богу, апостолом любви, так как служение любви – главная особенность его духовного облика.Святой Иоанн преставился в Ефесе предположительно в возрасте 105 лет при весьма загадочных обстоятельствах.Богослова, по его настоянию, семь самых его близких учеников похоронили в крестообразной могиле живым, накрыв лицо платом. Однако, когда могилу через некоторое время вскрыли, тела Иоанна там не оказалось.По преданию, святой был взят на небо живым – он вернется на землю в дни царствования антихриста, чтобы свидетельствовать о Спасителе перед Его Вторым пришествием, и примет мученическую смерть за Господа от слуг сатаны.О чем просятИоанна Богослова считают покровителем всех, кто занят в информационной сфере и имеет отношение к книгам и книгоиздательству.Святого просят научить по-настоящему любить Бога и ближних, вразумить маловеров и попавших в секты.По молитвам Иоанну Богослову люди излечиваются от болезней, а бездетные женщины обретают счастье материнства.Молитвы перед иконой святого помогают найти хороших друзей, обрести крепкую и счастливую семью, а также охранять ее от ссор и злых намерений других людей.Молитвы апостолу возносят и рыбаки – они просят святого о хорошем улове и защите от несчастных случаев на воде.Молитвы Иоанну БогословуМолитва перваяО великий апостоле, евангелисте громогласный, Богослове изящнейший, тайновидче неизреченных откровений, девственниче и возлюбленный наперсниче Христов Иоанне! Приими нас, грешных, под твое сильное заступление прибегающих. Испроси у Всещедраго Человеколюбца Христа Бога нашего, Иже пред очесы твоими Кровь Свою за ны, непотребныя рабы Своя, излиял есть, да не помянет беззаконий наших, но да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей: да дарует нам здравие душевное и телесное, всякое благоденствие и изобилие, наставляя нас обращати оная во славу Его, Творца, Спасителя и Бога нашего, по кончине же временныя жизни нашея от немилосердных истязателей на воздушных мытарствах да избавит нас, и тако да достигнем, тобою водимии и покрываемии, Горняго онаго Иерусалима, егоже славу ты во откровении зрел еси, ныне же нескончаемыя радости наслаждаешися. О великий Иоанне! Сохрани вся грады и страны христианския, храм сей, служащих и молящихся в нем, от глада, губительства, труса и потопа, огня и меча, нашествия иноплеменных и междоусобныя брани; избави нас от вся-кия беды и напасти и молитвами твоими отврати от нас праведный гнев Божий, и Его милосердие нам испроси, да вкупе с тобою сподобимся прославляти в невечернем дни пресвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.Молитва втораяО великий и всехвальный апостоле и Евангелисте Иоанне Богослове, наперстниче Христов, теплый наш заступниче и скорый в скорбех помощниче! Умоли Господа Бога даровати нам оставление всех прегрешений наших, елико согрешихом от юности нашея во всем житии нашем делом, словом, помышлением и всеми нашими чувствы. Во исходе же душ наших помози нам, грешным, избавитися от воздушных мытарств и вечнаго мучения, да твоим милостивным предстательством прославляем Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки