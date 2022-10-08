https://sputnik-georgia.ru/20221008/god-so-dnya-tragedii-v-batumi-zhiteli-goroda-pochtili-pamyat-pogibshikh-271166113.html

Год со дня трагедии в Батуми: жители города почтили память погибших

Год со дня трагедии в Батуми: жители города почтили память погибших

Почтить память пришли представители власти, спасатели, а также родные и близкие погибших 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T15:01+0400

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грузия

общество

происшествия

батуми

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ТБИЛИСИ, 8 окт - Sputnik. В черноморском городе Батуми вспоминают жертв обрушения многоэтажного жилого дома - с утра к небольшому мемориалу, возникшему на месте трагедии, несут цветы.Почтить память пришли представители власти, спасатели, а также родные и близкие погибших. Обрушение произошло 8 октября 2021 года в будний день, когда большинство жителей дома были на учебе и на работе. Подъезд, в котором находились 10 человек, за считанные секунды сложился как карточный домик. Обломками задело и стоящие рядом машины, в одной из которых был маленький ребенок, его удалось извлечь из-под завалов в первые же часы живым и невредимым.Почти сутки вся Грузия неотрывно следили за тем, как спасатели разгребали завалы и молилась, чтобы хоть кто-то выжил. Все вместе радовались и аплодировали, когда спасатели достали из под обломков двух живых, и плакали, когда извлекали тела.Из всех жильцов, находящихся в момент обрушения дома, выжить удалось лишь одному.Вторая женщина, которую извлекли живой, скончалась в больнице, так и не узнав, что двое ее детей и деверь погибли в тот страшный день. Под обломками спасатели обнаружили тела еще пяти человек, в том числе и женщину с ребенком.Причиной обрушения стала обычная халатность – хозяин квартиры на первом этаже поручил рабочим снести несущую стену, чтобы расширить пространство.Суд приговорил владельца квартиры Заура Будагова к четырем годам, а рабочих Гусейна и Георгия Сурманидзе – к трем годам тюрьмы каждого, признав их виновными в нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшим причинение смерти человека или иные тяжкие последствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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