https://sputnik-georgia.ru/20221008/gostintsy-i-razvlecheniya-v-tbilisi-proydet-masshtabnyy-festival-khleba-271144044.html

Гостинцы и развлечения: в Тбилиси пройдет масштабный фестиваль хлеба

Гостинцы и развлечения: в Тбилиси пройдет масштабный фестиваль хлеба

Откроется фестиваль мини-спектаклем, также гостей мероприятия ждет концерт 08.10.2022, Sputnik Грузия

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тбилиси

ботанический сад

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Масштабный фестиваль хлеба в третий раз пройдет в тбилисском Ботаническом саду 8 и 9 октября, говорится в сообщении организаторов.На фестивале будет представлена ​​коллекция грузинских зерновых культур и продукция действующих в Грузии предприятий по производству хлеба.Откроется фестиваль мини-спектаклем. Также гости смогут посетить концерт грузинского бэнда и насладиться тематически украшенным пространством.Мероприятия начнутся в 12:00 по тбилисскому времени и продлятся до 18:00.Фестиваль хлеба в третий раз проходит при поддержке мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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