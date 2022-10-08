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Гостинцы и развлечения: в Тбилиси пройдет масштабный фестиваль хлеба
Гостинцы и развлечения: в Тбилиси пройдет масштабный фестиваль хлеба
Откроется фестиваль мини-спектаклем, также гостей мероприятия ждет концерт 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T11:01+0400
2022-10-08T11:01+0400
2022-10-08T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Масштабный фестиваль хлеба в третий раз пройдет в тбилисском Ботаническом саду 8 и 9 октября, говорится в сообщении организаторов.На фестивале будет представлена коллекция грузинских зерновых культур и продукция действующих в Грузии предприятий по производству хлеба.Откроется фестиваль мини-спектаклем. Также гости смогут посетить концерт грузинского бэнда и насладиться тематически украшенным пространством.Мероприятия начнутся в 12:00 по тбилисскому времени и продлятся до 18:00.Фестиваль хлеба в третий раз проходит при поддержке мэрии Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси, ботанический сад
Гостинцы и развлечения: в Тбилиси пройдет масштабный фестиваль хлеба
Откроется фестиваль мини-спектаклем, также гостей мероприятия ждет концерт
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Масштабный фестиваль хлеба в третий раз пройдет в тбилисском Ботаническом саду 8 и 9 октября, говорится в сообщении организаторов.
На фестивале будет представлена коллекция грузинских зерновых культур и продукция действующих в Грузии предприятий по производству хлеба.
Откроется фестиваль мини-спектаклем. Также гости смогут посетить концерт грузинского бэнда и насладиться тематически украшенным пространством.
"Осеннего настроения и аромата вкусного хлеба хватит на всех", - обещают организаторы.
Мероприятия начнутся в 12:00 по тбилисскому времени и продлятся до 18:00.
Фестиваль хлеба в третий раз проходит при поддержке мэрии Тбилиси.