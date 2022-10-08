https://sputnik-georgia.ru/20221008/gruzinskuyu-molodezh-priglashayut-na-mezhdunarodnuyu-vystavku-obrazovaniya-271140418.html

Грузинскую молодежь приглашают на международную выставку образования

Грузинскую молодежь приглашают на международную выставку образования

На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет или программу 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Международная выставка образования для тех, кто желает учиться за рубежом, проходит в столице Грузии 8 октября.На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет, оффлайн или онлайн-программы, а также побеседовать с официальными представителями вузов и узнать, что необходимо для поступления, финансирования и другие детали, говорится на сайте организаторов.Среди участников – международная бизнес-школа CBS (Кельн, Германия), Международный университет LCC (Клайпеда, Литва), Университет Дебрецена (Венгрия), Вебстерский университет в Вене, Американский университет в Болгарии, Технологический институт Дандолк (Ирландия), Падуанский университет (Италия) и другие вузы.Организатор мероприятия – образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).Выставка проходит с 12:00 до 17:00 по тбилисскому времени в отеле Radisson Blu Hotel. Вход бесплатный, но нужно пройти регистрацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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