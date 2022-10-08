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Грузинскую молодежь приглашают на международную выставку образования
Грузинскую молодежь приглашают на международную выставку образования
На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет или программу 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T13:01+0400
2022-10-08T13:01+0400
грузия
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образование
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Международная выставка образования для тех, кто желает учиться за рубежом, проходит в столице Грузии 8 октября.На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет, оффлайн или онлайн-программы, а также побеседовать с официальными представителями вузов и узнать, что необходимо для поступления, финансирования и другие детали, говорится на сайте организаторов.Среди участников – международная бизнес-школа CBS (Кельн, Германия), Международный университет LCC (Клайпеда, Литва), Университет Дебрецена (Венгрия), Вебстерский университет в Вене, Американский университет в Болгарии, Технологический институт Дандолк (Ирландия), Падуанский университет (Италия) и другие вузы.Организатор мероприятия – образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).Выставка проходит с 12:00 до 17:00 по тбилисскому времени в отеле Radisson Blu Hotel. Вход бесплатный, но нужно пройти регистрацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, образование
грузия, новости, общество, образование

Грузинскую молодежь приглашают на международную выставку образования

13:01 08.10.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliДва отеля в Тбилиси - Biltmore и Radisson
Два отеля в Тбилиси - Biltmore и Radisson - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет или программу
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Международная выставка образования для тех, кто желает учиться за рубежом, проходит в столице Грузии 8 октября.
На выставке можно будет подыскать себе желаемый университет, оффлайн или онлайн-программы, а также побеседовать с официальными представителями вузов и узнать, что необходимо для поступления, финансирования и другие детали, говорится на сайте организаторов.
Среди участников – международная бизнес-школа CBS (Кельн, Германия), Международный университет LCC (Клайпеда, Литва), Университет Дебрецена (Венгрия), Вебстерский университет в Вене, Американский университет в Болгарии, Технологический институт Дандолк (Ирландия), Падуанский университет (Италия) и другие вузы.
Организатор мероприятия – образовательный центр LEAF (Liberal Enhanced Arts Foundation).
Выставка проходит с 12:00 до 17:00 по тбилисскому времени в отеле Radisson Blu Hotel. Вход бесплатный, но нужно пройти регистрацию.
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