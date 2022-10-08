https://sputnik-georgia.ru/20221008/novyy-rekord-gruzii---mezhdunarodnye-rezervy-natsbanka-dostigli-istoricheskogo-maksimuma-271155290.html

Новый рекорд Грузии - международные резервы Нацбанка достигли исторического максимума

Новый рекорд Грузии - международные резервы Нацбанка достигли исторического максимума

Ранее резервы достигали максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T09:01+0400

2022-10-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 сентября 2022 года достигли исторического максимума и составили 4 313,1 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.Ранее резервы достигали максимума в конце 2021 года – 4 272,1 миллиона долларов.С начала года резервы выросли на 40,6 миллиона долларов. За 2021 год рост резервов составил 361,3 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,9 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,7 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ – 1,2 миллиарда долларов.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 442,9 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 27,9 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 16,6 миллиона долларов.

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