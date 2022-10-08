https://sputnik-georgia.ru/20221008/pravila-izbraniya-genprokurora-gruzii-startovali-publichnye-obsuzhdeniya-271171424.html

Правила избрания Генпрокурора Грузии: стартовали публичные обсуждения

Правила избрания Генпрокурора Грузии: стартовали публичные обсуждения

В правящей партии заявили, что не согласны с законопроектом, но его поддержат 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T19:31+0400

2022-10-08T19:31+0400

2022-10-09T01:11+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен - Sputnik. Первое общественное обсуждение поправок в Конституцию Грузии об изменении правила избрания Генерального прокурора страны прошло в Тбилиси.Согласно поправкам, парламенты следующих двух созывов будут выбирать Генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава парламента, если же дважды при повторном голосовании Гепрокурор не будет избран, то канидада можно будет выбрать большинством голосов но только сроком на один год.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что не согласны с законопроектом, но его поддержат.При этом он подчеркнул, что такой способ избрания Генпрокурора временный и распространится только на парламенты двух следующих созывов.В то же время, глава юридического комитета отметил, что обсуждение поправок в Конституцию - публичный процесс, и проект лежит на сайте парламента уже месяц, чтобы все могли с ним ознакомиться.Изменение правил избрания Генпрокурора наряду с судебной реформой, принятием закона о деолигархизации является частью требований для получения Грузией статуса кандидата в ЕС, которые страна должна выполнить до конца года.В то же время для внесения поправок в Конституцию "Грузинской мечте", у которой осталось всего 75 депутатов, понадобится поддержка оппозиции, в том числе ряда главных своих оппонентов.Однако в публичных слушаниях ни одна из ведущих оппозиционных партий участия не принимала.Публичные слушания по поправка м в Конституцию Грузии продлятся месяц, после чего к их обсуждению приступят комитеты парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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