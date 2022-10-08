https://sputnik-georgia.ru/20221008/premer-gruzii-vstretilsya-s-glavoy-minenergo-azerbaydzhana-271169993.html

Премьер Грузии встретился с главой Минэнерго Азербайджана

Премьер Грузии встретился с главой Минэнерго Азербайджана

Грузия готова углублять региональное сотрудничество в направлении энергетической безопасности 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт - Sputnik. Стратегическое партнерство между странами, в том числе в сферах транспорта и энергетики стали главными темами встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.На встрече было подчеркнуто, что Грузия готова углублять региональное сотрудничество в направлении энергетической безопасности посредством тесного сотрудничества с Азербайджаном.Также отмечена готовность Грузии вносить вклад в в реализацию и развитие транспортных проектов.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии.Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, азербайджан, тбилиси