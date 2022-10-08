https://sputnik-georgia.ru/20221008/primety-na-den-apostola-ioanna-bogoslova-2022-chto-nelzya-delat-271147392.html

Приметы на день апостола Иоанна Богослова 2022: что нельзя делать

Приметы на день апостола Иоанна Богослова 2022: что нельзя делать

День преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова православная церковь отмечает 9 октября – он единственный из 12 апостолов умер своей смертью в... 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T20:31+0400

2022-10-08T20:31+0400

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справки

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Согласно преданию, любимый ученик Спасителя был взят на небо живым, чтобы вернуться на землю перед Его Вторым пришествием, в дни царствования антихриста.Что нельзя делать в день апостола Иоанна Богослова, какие с ним связаны приметы, читайте в материале Sputnik Грузия.Что нельзя делатьНельзя в день памяти апостола Иоанна Богослова предаваться пьянству и чревоугодию – в этот день рекомендуется посетить церковь и помолиться святому.Нельзя во второй половине 9 октября делать тяжелую работу – по приметам, этим можно привлечь плохую погоду или неприятности.По приметам, готовить на Иоанна Богослова нельзя – можно остаться без урожая. Нельзя также в этот день делать уборку в доме - вместе с грязью уйдет и финансовый достаток.Категорически нельзя ссориться, конфликтовать и ругаться – это плохая примета, предвещающая неудачи в жизни.Нельзя на Иоанна Богослова носить грязную, старую или неудобную обувь - жизненный путь будет тернистый.Нельзя в этот день есть чеснок и лук и менять постельное белье – замучают ночные кошмары.Народные приметыМного народных примет на Иоанна Богослова связано и с погодой. Например, дождливая погода продержится три недели, если 9 октября идет дождь. Ну а если в этот день идет дождь со снегом – это явная примета, что в январе ожидается сильная оттепель.По приметам, розовый закат в день апостола Иоанна Богослова предупреждает о ветреных днях, а ненастье - небо в дымке во время захода солнца.Грачи улетели на Иоанна Богослова – это примета, что скоро выпадет снег, а если тетерев уселся на верхушку дерева – погода в ближайшие дни будет ясной.По звездам в день апостола Иоанна Богослова определяли, какой будет погода в ближайшие дни – по приметам, яркие указывали на солнечную, а тусклые – на пасмурную.Листопад в день памяти апостола – явная примета, что холодная зима скоро наступит.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки