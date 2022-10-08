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Районные администрации Тбилиси: адреса и контакты
Районные администрации Тбилиси: адреса и контакты
Районная администрация Тбилиси (гамгеоба) является территориальным органом столичной мэрии, отвечающим за решение вопросов местного значения и управление... 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T20:01+0400
2022-10-08T20:01+0400
2022-10-08T19:57+0400
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Согласно постановлению сакребуло (совещательный орган) муниципалитета, среди функций районных администраций благоустройство территорий, урегулирование вопросов, связанных с недвижимостью жителей района, организация социального обслуживания и другое.В структуру районных администраций входят юридический, финансовый, инфраструктурный, социальный и другие отделы. У каждого из отделов есть свои функции и обязанности, которые прописаны в постановлении сакребуло.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете адреса и контакты 10 районных администраций Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, тбилиси, инфографика, инфографика
Районные администрации Тбилиси: адреса и контакты
Районная администрация Тбилиси (гамгеоба) является территориальным органом столичной мэрии, отвечающим за решение вопросов местного значения и управление районом
Согласно постановлению
сакребуло (совещательный орган) муниципалитета, среди функций районных администраций благоустройство территорий, урегулирование вопросов, связанных с недвижимостью жителей района, организация социального обслуживания и другое.
В структуру районных администраций входят юридический, финансовый, инфраструктурный, социальный и другие отделы. У каждого из отделов есть свои функции и обязанности, которые прописаны в постановлении сакребуло.
В инфографике Sputnik Грузия
вы узнаете адреса и контакты 10 районных администраций Тбилиси.