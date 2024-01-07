https://sputnik-georgia.ru/20240107/rayonnye-administratsii-tbilisi-adresa-i-kontakty-271169859.html

Районные администрации Тбилиси: адреса и контакты

Районные администрации Тбилиси: адреса и контакты

Районная администрация Тбилиси (гамгеоба) является территориальным органом столичной мэрии, отвечающим за решение вопросов местного значения и управление... 07.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-07T20:01+0400

2024-01-07T20:01+0400

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Согласно постановлению сакребуло (совещательный орган) муниципалитета, среди функций районных администраций благоустройство территорий, урегулирование вопросов, связанных с недвижимостью жителей района, организация социального обслуживания и другое.В структуру районных администраций входят юридический, финансовый, инфраструктурный, социальный и другие отделы. У каждого из отделов есть свои функции и обязанности, которые прописаны в постановлении сакребуло.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете адреса и контакты 10 районных администраций Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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