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США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине - Госдеп
США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине - Госдеп
Вашингтон не будет напрямую участвовать в конфликте, пока не произошло прямого нападения на США или их союзников 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. США не станут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель на брифинге.Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подобные слова Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, в мире, джо байден, дмитрий песков, сша, великобритания, киев, оон, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
политика, новости, в мире, джо байден, дмитрий песков, сша, великобритания, киев, оон, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
США не будут напрямую участвовать в конфликте на Украине - Госдеп
Вашингтон не будет напрямую участвовать в конфликте, пока не произошло прямого нападения на США или их союзников
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. США не станут напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил заместитель главы пресс-службы госдепартамента Ведант Патель на брифинге.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Позднее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров пояснил, что тот не призывал использовать ядерное оружие против РФ, а подразумевал превентивные санкции.
"Президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен ясно дали понять: пока не произошло прямого нападения на США или наших союзников, мы не станем включаться напрямую в этот конфликт ни путем отправки американских солдат, ни атакуя российские силы", - сказал Патель.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подобные слова Зеленского - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.