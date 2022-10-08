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Убийство женщины в Тбилиси - страшные подробности
Убийство женщины в Тбилиси - страшные подробности
По официальной версии, мужчина нанес жертве несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T16:31+0400
2022-10-08T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Тело женщины, найденной мертвой в Тбилиси, пролежало в квартире два дня до прихода полиции, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".О раскрытии убийства 40-летней женщины в квартире в спальном районе Диди Дигоми и задержании подозреваемого МВД Грузии сообщило накануне. Обвинение задержанному пока не предъявлено.По данным СМИ, задержанный - 20-летний гражданин Ирана. Он перестал отвечать на звонки арендодателя и родственников за два дня до прихода полиции. Предположительно, тогда и произошло убийство.По официальной версии, полиция прибыла на вызов в квартиру по обращению хозяина, обеспокоенного тем, что квартиросъемщик не отвечает на звонки. Когда полиция открыла дверь, мужчина попытался сбежать, но его задержали, а в квартире нашли тело.По официальной версии, на почве ссоры мужчина нанес жертве несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте.Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, иран
происшествия, грузия, новости, тбилиси, иран

Убийство женщины в Тбилиси - страшные подробности

16:31 08.10.2022
© photo: Sputnik / StringerПолиция на месте нападения на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели
Полиция на месте нападения на филиал Банка Грузии в городе Кварели - Sputnik Грузия, 1920, 08.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По официальной версии, мужчина нанес жертве несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Тело женщины, найденной мертвой в Тбилиси, пролежало в квартире два дня до прихода полиции, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
О раскрытии убийства 40-летней женщины в квартире в спальном районе Диди Дигоми и задержании подозреваемого МВД Грузии сообщило накануне. Обвинение задержанному пока не предъявлено.
По данным СМИ, задержанный - 20-летний гражданин Ирана. Он перестал отвечать на звонки арендодателя и родственников за два дня до прихода полиции. Предположительно, тогда и произошло убийство.
По официальной версии, полиция прибыла на вызов в квартиру по обращению хозяина, обеспокоенного тем, что квартиросъемщик не отвечает на звонки. Когда полиция открыла дверь, мужчина попытался сбежать, но его задержали, а в квартире нашли тело.
По официальной версии, на почве ссоры мужчина нанес жертве несколько ударов ножом, от которых она скончалась на месте.
Теперь задержанному грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство.
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