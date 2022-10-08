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Угроза применения ядерного оружия? В МИД РФ ответили на обвинения
Угроза применения ядерного оружия? В МИД РФ ответили на обвинения
Российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания носят сугубо оборонительную направленность, отметили в МИД 08.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Заявления западных стран о якобы звучащих от России угрозах применить ядерное оружие являются оголтелой антироссийской кампанией и пропагандой, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.По его словам, российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания очерчены предельно четко, не позволяют расширительного толкования и носят сугубо оборонительную направленность.Однако, по его словам, сигналы Москвы на Западе "злонамеренно передергивают в пропагандистских целях"."Так, ради нагнетания антироссийской истерии в искаженном свете было представлено решение президента России временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Однако в реальности речь шла исключительно о расширении состава дежурных смен в командных пунктах", - пояснил Воронцов.Никаких мер по усилению группировки сил и средств ядерного сдерживания не принималось, подчеркнул он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Угроза применения ядерного оружия? В МИД РФ ответили на обвинения
14:31 08.10.2022 (обновлено: 14:36 08.10.2022)
Российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания носят сугубо оборонительную направленность, отметили в МИД
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Заявления западных стран о якобы звучащих от России угрозах применить ядерное оружие являются оголтелой антироссийской кампанией и пропагандой, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.
По его словам, российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания очерчены предельно четко, не позволяют расширительного толкования и носят сугубо оборонительную направленность.
"В связи с обвинениями со стороны стран Запада в адрес России относительно угроз ядерным оружием хотели бы заявить, что это не более чем элемент оголтелой антироссийской кампании. В не искаженной западной пропагандой реальности все обстоит иначе", - цитирует Воронцова РИА Новости
.
Однако, по его словам, сигналы Москвы на Западе "злонамеренно передергивают в пропагандистских целях".
"Так, ради нагнетания антироссийской истерии в искаженном свете было представлено решение президента России временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Однако в реальности речь шла исключительно о расширении состава дежурных смен в командных пунктах", - пояснил Воронцов.
Никаких мер по усилению группировки сил и средств ядерного сдерживания не принималось, подчеркнул он.