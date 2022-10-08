https://sputnik-georgia.ru/20221008/ugroza-primeneniya-yadernogo-oruzhiya-v-mid-rf-otvetili-na-obvineniya-271165163.html

Угроза применения ядерного оружия? В МИД РФ ответили на обвинения

Угроза применения ядерного оружия? В МИД РФ ответили на обвинения

Российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания носят сугубо оборонительную направленность, отметили в МИД 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T14:31+0400

2022-10-08T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Заявления западных стран о якобы звучащих от России угрозах применить ядерное оружие являются оголтелой антироссийской кампанией и пропагандой, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов.По его словам, российские доктринальные установки в области ядерного сдерживания очерчены предельно четко, не позволяют расширительного толкования и носят сугубо оборонительную направленность.Однако, по его словам, сигналы Москвы на Западе "злонамеренно передергивают в пропагандистских целях"."Так, ради нагнетания антироссийской истерии в искаженном свете было представлено решение президента России временно перевести силы сдерживания на особый режим дежурства. Однако в реальности речь шла исключительно о расширении состава дежурных смен в командных пунктах", - пояснил Воронцов.Никаких мер по усилению группировки сил и средств ядерного сдерживания не принималось, подчеркнул он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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