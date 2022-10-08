https://sputnik-georgia.ru/20221008/v-gruzii-nashli-nelegalnoe-oruzhie---sredi-zaderzhannykh-inostranets-271165415.html

В Грузии нашли нелегальное оружие - среди задержанных иностранец

В Грузии нашли нелегальное оружие - среди задержанных иностранец

У гражданина Турции нашли при себе оружие, обойму и боевые патрону 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T14:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Сотрудники полиции за последний период раскрыли факты незаконного хранения оружия в Тбилиси и регионах, говорится в сообщении МВД Грузии.Всего, по данным МВД, задержано четыре человека, в том числе один иностранец и один в прошлом судимый.У гражданина Турции нашли при себе оружие, обойму и боевые патрону, такой же арсенал был обнаружен и прошлом судимого гражданина Грузии.У двух остальных задержанных полиция обнаружила три пистолета,обоймы и боевые патроны.Всем четырем задержанным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, в случае доказательства вины в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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