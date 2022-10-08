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В Грузии нашли нелегальное оружие - среди задержанных иностранец
В Грузии нашли нелегальное оружие - среди задержанных иностранец
У гражданина Турции нашли при себе оружие, обойму и боевые патрону 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T14:02+0400
2022-10-08T14:02+0400
2022-10-08T14:30+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Сотрудники полиции за последний период раскрыли факты незаконного хранения оружия в Тбилиси и регионах, говорится в сообщении МВД Грузии.Всего, по данным МВД, задержано четыре человека, в том числе один иностранец и один в прошлом судимый.У гражданина Турции нашли при себе оружие, обойму и боевые патрону, такой же арсенал был обнаружен и прошлом судимого гражданина Грузии.У двух остальных задержанных полиция обнаружила три пистолета,обоймы и боевые патроны.Всем четырем задержанным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, в случае доказательства вины в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
грузия, происшествия, новости, тбилиси
В Грузии нашли нелегальное оружие - среди задержанных иностранец
14:02 08.10.2022 (обновлено: 14:30 08.10.2022)
У гражданина Турции нашли при себе оружие, обойму и боевые патрону
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Сотрудники полиции за последний период раскрыли факты незаконного хранения оружия в Тбилиси и регионах, говорится в сообщении МВД Грузии.
Всего, по данным МВД, задержано четыре человека, в том числе один иностранец и один в прошлом судимый.
У гражданина Турции нашли при себе оружие, обойму и боевые патрону, такой же арсенал был обнаружен и прошлом судимого гражданина Грузии.
У двух остальных задержанных полиция обнаружила три пистолета,обоймы и боевые патроны.
Всем четырем задержанным грозит от 3 до 7 лет лишения свободы, в случае доказательства вины в незаконном хранении, приобретении и ношении огнестрельного оружия.