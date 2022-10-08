https://sputnik-georgia.ru/20221008/v-gruzinskom-gorode-lyubvi-prokhodit-festival-v-chest-niko-pirosmani-271063679.html
В грузинском городе любви проходит фестиваль в честь Нико Пиросмани
В грузинском городе любви проходит фестиваль в честь Нико Пиросмани
В рамках фестиваля в Кахети откроют монумент Пиросмани 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T12:01+0400
2022-10-08T12:01+0400
2022-10-08T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В честь самого знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани (Пиросманашвили) организуют еще один праздник – "Пиросмания", который пройдет в городе Сигнахи (регион Кахети) 8 октября.В рамках фестиваля откроют монумент Пиросмани на бульваре, а организаторы представят выставку молодых художников в Сигнахском музее.С 12:00 начнется "творческая" часть фестиваля, где гости смогут увидеть гигантские раскраски, порисовать на мольберте, увидеть оживших персонажей Пиросмани и многое другое.Также гости смогут послушать интересную лекцию – писатель Давид Турашвили поговорит об искусстве. Завершится вечер концертом.Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична, он жил и умер нищим и безвестным, и потом долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подметил и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, культура, нико пиросмани, сигнахи, тбилиси, кахети
новости, культура, нико пиросмани, сигнахи, тбилиси, кахети
В грузинском городе любви проходит фестиваль в честь Нико Пиросмани
В рамках фестиваля в Кахети откроют монумент Пиросмани
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. В честь самого знаменитого грузинского художника Нико Пиросмани (Пиросманашвили) организуют еще один праздник – "Пиросмания", который пройдет в городе Сигнахи (регион Кахети) 8 октября.
В рамках фестиваля откроют монумент Пиросмани на бульваре, а организаторы представят выставку молодых художников в Сигнахском музее.
С 12:00 начнется "творческая" часть фестиваля, где гости смогут увидеть гигантские раскраски, порисовать на мольберте, увидеть оживших персонажей Пиросмани и многое другое.
Также гости смогут послушать интересную лекцию – писатель Давид Турашвили поговорит об искусстве. Завершится вечер концертом.
Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична, он жил и умер нищим и безвестным, и потом долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.
Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.
Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.
В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подметил и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.