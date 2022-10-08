https://sputnik-georgia.ru/20221008/v-ssha-raskritikovali-baydena-za-ego-slova-o-yadernom-armageddone-271164950.html

В США раскритиковали Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне"

В США раскритиковали Байдена за его слова о "ядерном армагеддоне"

Заявление Байдена уже вызвало панику в США - американцы начали массово покупать таблетки йода с калием 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T13:31+0400

2022-10-08T13:31+0400

2022-10-08T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Дочь покойного американского политика Джона Маккейна и политический обозреватель Меган Маккейн раскритиковала президента Джо Байдена за нагнетание страха словами о надвигающемся "ядерном армагеддоне". Ранее президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.Маккейн была сильна удивлена после того, как американский лидер заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, передает РИА Новости.По ее словам, заявление Байдена уже вызвало панику в США, она ссылается на то, что американцы начали массово покупать таблетки йода с калием.Маккейн утверждает, что теперь Белый дом должен объяснить, почему президент пугает людей без видимой причины, и что Байдену следует быть более осторожным в своих словах, учитывая его предыдущие политические промахи."Байден либо намеренно и без необходимости пугает Америку и весь мир, либо делает это непреднамеренно. В любом случае, оба варианта вызывают ужас", — подытожила обозреватель.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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