https://sputnik-georgia.ru/20221008/vnutrennie-razborki-natsdvizheniya-nikomu-ne-interesny---kaladze-271171148.html

Внутренние разборки "Нацдвижения" никому не интересны - Каладзе

Внутренние разборки "Нацдвижения" никому не интересны - Каладзе

Для правящей партии важнее делать дело, а не обсуждать проблемы внутри "Нацдвижения", подчеркнул Каладзе 08.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 сен - Sputnik. Внутренние распри в оппозиционной партии "Единое национальное движение" никому не интересны, у правящей силы много актуальных забот, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.В "Нацдвижении" на днях разгорелся скандал между лидером партии Никой Мелия и членом партии, бывшим замглавы Департамента конституционной безопасности Сосо Топуридзе. Топуридзе обвинил Мелия в растрате денег партии, в ответ глава партии обвинил Топуридзе в ведении "грязной кампании" против него.Что происходит в ЕНД Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, каха каладзе, ника мелия, грузинская мечта