https://sputnik-georgia.ru/20221008/vnutrennie-razborki-natsdvizheniya-nikomu-ne-interesny---kaladze-271171148.html
Внутренние разборки "Нацдвижения" никому не интересны - Каладзе
Внутренние разборки "Нацдвижения" никому не интересны - Каладзе
Для правящей партии важнее делать дело, а не обсуждать проблемы внутри "Нацдвижения", подчеркнул Каладзе 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T21:02+0400
2022-10-08T21:02+0400
2022-10-09T00:57+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен - Sputnik. Внутренние распри в оппозиционной партии "Единое национальное движение" никому не интересны, у правящей силы много актуальных забот, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.В "Нацдвижении" на днях разгорелся скандал между лидером партии Никой Мелия и членом партии, бывшим замглавы Департамента конституционной безопасности Сосо Топуридзе. Топуридзе обвинил Мелия в растрате денег партии, в ответ глава партии обвинил Топуридзе в ведении "грязной кампании" против него.Что происходит в ЕНД Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, леван хабеишвили, каха каладзе, ника мелия, грузинская мечта
Внутренние разборки "Нацдвижения" никому не интересны - Каладзе
21:02 08.10.2022 (обновлено: 00:57 09.10.2022)
Для правящей партии важнее делать дело, а не обсуждать проблемы внутри "Нацдвижения", подчеркнул Каладзе
ТБИЛИСИ, 8 сен - Sputnik. Внутренние распри в оппозиционной партии "Единое национальное движение" никому не интересны, у правящей силы много актуальных забот, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе.
В "Нацдвижении" на днях разгорелся скандал между лидером партии Никой Мелия и членом партии, бывшим замглавы Департамента конституционной безопасности Сосо Топуридзе. Топуридзе обвинил Мелия в растрате денег партии, в ответ глава партии обвинил Топуридзе в ведении "грязной кампании" против него.
"Это внутренняя партийная борьба между кланами. Мне, если честно, не сильно интересно какие споры в "Нацдвижении" и кто с кем борется. Это их дело, а для нас важнее делать свое дело. Нам многое надо сделать, у нас много вызовов и мы все сделаем, чтобы достойно на них ответить", - сказал Каладзе.
Что происходит в ЕНД
Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.
А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.