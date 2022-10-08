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Возобновились прямые рейсы Тбилиси-Бангкок
Возобновились прямые рейсы Тбилиси-Бангкок
Прямые рейсы в Тайланд из Тбилиси будут летать два раза в неделю 08.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-08T15:31+0400
2022-10-08T15:31+0400
2022-10-08T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Авиакомпания Thai Air Asia возобновила закрытые во время пандемии рейсы Тбилиси -Бангкок–Тбилиси, сообщает объединение аэропортов Грузии TAV Georgia .По данным TAV Georgia, прямые рейсы в Тайланд из Тбилиси будут летать два раза в неделю.Первый рейс прибыл в субботу.Авиакомпания Thai Air Asia получила лицензию на осуществление рейсов в Грузию в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса полеты были прекращены в 2020 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, бангкок, таиланд, tav georgia
Возобновились прямые рейсы Тбилиси-Бангкок
Прямые рейсы в Тайланд из Тбилиси будут летать два раза в неделю
ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Авиакомпания Thai Air Asia возобновила закрытые во время пандемии рейсы Тбилиси -Бангкок–Тбилиси, сообщает объединение аэропортов Грузии TAV Georgia .
По данным TAV Georgia, прямые рейсы в Тайланд из Тбилиси будут летать два раза в неделю.
Первый рейс прибыл в субботу.
Авиакомпания Thai Air Asia получила лицензию на осуществление рейсов в Грузию в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса полеты были прекращены в 2020 году.