https://sputnik-georgia.ru/20221008/vozobnovilis-pryamye-reysy-tbilisi-bangkok-271165663.html

Возобновились прямые рейсы Тбилиси-Бангкок

Возобновились прямые рейсы Тбилиси-Бангкок

Прямые рейсы в Тайланд из Тбилиси будут летать два раза в неделю 08.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-08T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 8 окт — Sputnik. Авиакомпания Thai Air Asia возобновила закрытые во время пандемии рейсы Тбилиси -Бангкок–Тбилиси, сообщает объединение аэропортов Грузии TAV Georgia .По данным TAV Georgia, прямые рейсы в Тайланд из Тбилиси будут летать два раза в неделю.Первый рейс прибыл в субботу.Авиакомпания Thai Air Asia получила лицензию на осуществление рейсов в Грузию в 2019 году, однако из-за пандемии коронавируса полеты были прекращены в 2020 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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