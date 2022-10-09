https://sputnik-georgia.ru/20221009/chislo-sluchaev-koronavirusa-v-mire-prevysilo-620-millionov-271178548.html
Число случаев коронавируса в мире превысило 620 миллионов
Число случаев коронавируса в мире превысило 620 миллионов
С начала пандемии в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,55 млн человек 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T16:03+0400
2022-10-09T16:03+0400
2022-10-09T16:15+0400
в мире
новости
общество
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1d/269859895_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4cc25ce66d71d115762e4b7ce867b4a6.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 621,24 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,55 млн человек.В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 841,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 246 человек, Индии – 375, Франции – 2 369, Бразилии – 3 180, Германии – 1 784.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1d/269859895_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_ea0d8b970f601b7a132720a1a9a51f6a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, общество, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса
в мире, новости, общество, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса
Число случаев коронавируса в мире превысило 620 миллионов
16:03 09.10.2022 (обновлено: 16:15 09.10.2022)
С начала пандемии в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,55 млн человек
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 621,24 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,55 млн человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 841,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 246 человек, Индии – 375, Франции – 2 369, Бразилии – 3 180, Германии – 1 784.