https://sputnik-georgia.ru/20221009/chislo-sluchaev-koronavirusa-v-mire-prevysilo-620-millionov-271178548.html

Число случаев коронавируса в мире превысило 620 миллионов

Число случаев коронавируса в мире превысило 620 миллионов

С начала пандемии в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,55 млн человек 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T16:03+0400

2022-10-09T16:03+0400

2022-10-09T16:15+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 621,24 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6,55 млн человек.В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 841,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 246 человек, Индии – 375, Франции – 2 369, Бразилии – 3 180, Германии – 1 784.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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в мире, новости, общество, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса