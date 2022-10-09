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https://sputnik-georgia.ru/20221009/dozhdi-i-grozy---pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-ukhudshitsya-271175184.html
Дожди и грозы - погода в Грузии в ближайшие дни ухудшится
Дожди и грозы - погода в Грузии в ближайшие дни ухудшится
Ожидаемые дожди могут привести к активизации оползневых процессов в горных районах страны 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T11:01+0400
2022-10-09T11:01+0400
грузия
новости
погода
национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Грузинские синоптики до 11 октября прогнозируют дожди как в западной, так и в восточной части страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Как сообщают метеорологи, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные. На море возможен трех-четырехбалльный шторм. Будет дуть сильный западный ветер.Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках Грузии, а также привести к активизации оползневых процессов в горных районах.
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грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
грузия, новости, погода, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии

Дожди и грозы - погода в Грузии в ближайшие дни ухудшится

11:01 09.10.2022
© photo: Sputnik / StringerПасмурная погода над Тбилиси
Пасмурная погода над Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Ожидаемые дожди могут привести к активизации оползневых процессов в горных районах страны
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Грузинские синоптики до 11 октября прогнозируют дожди как в западной, так и в восточной части страны, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
Как сообщают метеорологи, ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные. На море возможен трех-четырехбалльный шторм. Будет дуть сильный западный ветер.
Ожидаемые дожди могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках Грузии, а также привести к активизации оползневых процессов в горных районах.
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