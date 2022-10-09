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ДТП на западе Грузии - погиб мэр Терджолы
ДТП на западе Грузии - погиб мэр Терджолы
На территории села Сепарети Тержольского района столкнулись мотоцикл, которым управлял мэр, и трейлер 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T09:36+0400
2022-10-09T09:36+0400
2022-10-09T09:36+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Мэр Терджолы (регион Имерети) Лаша Гогиашвили погиб в результате ДТП на западе Грузии, сообщает Первый канал.По информации Первого канала, на территории села Сепарети Тержольского района столкнулись мотоцикл с трейлером.По данным СМИ, 42-летний мэр Терджолы управлял мотоциклом. Гогиашвили доставили в центр интервенционной медицины в Кутаиси, но спасти его не удалось.Гогиашвили был членом правящей партии "Грузинская мечта". Он был избран мэром Терджолы на выборах в органы местного самоуправления 2021 года во второй раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, терджола, дтп
ДТП на западе Грузии - погиб мэр Терджолы
На территории села Сепарети Тержольского района столкнулись мотоцикл, которым управлял мэр, и трейлер
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Мэр Терджолы (регион Имерети) Лаша Гогиашвили погиб в результате ДТП на западе Грузии, сообщает Первый канал.
По информации Первого канала, на территории села Сепарети Тержольского района столкнулись мотоцикл с трейлером.
По данным СМИ, 42-летний мэр Терджолы управлял мотоциклом. Гогиашвили доставили в центр интервенционной медицины в Кутаиси, но спасти его не удалось.
Гогиашвили был членом правящей партии "Грузинская мечта". Он был избран мэром Терджолы на выборах в органы местного самоуправления 2021 года во второй раз.