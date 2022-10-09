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Литовкин: почему США опозорились в Афганистане - видео
Литовкин: почему США опозорились в Афганистане - видео
Российский военный эксперт рассказал, почему Штаты проявляли столь повышенный интерес к Афганистану и почему столь стремительно покинули страну 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T10:01+0400
2022-10-09T10:01+0400
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"За 20 лет американцы не добились ни одной из своих целей, сражаясь против ИГИЛ* и талибов, они только укрепили их власть, сдали Афганистан без единого выстрела и убрались оттуда за одни сутки". Военный эксперт Виктор Литовкин проанализировал, почему 20-летняя кампания США ничему их не научила. Как Совбез ООН санкционировал действия США после терактов, почему американцы выбрали мишенью своей военной кампании Афганистан, провал их попыток "демократизировать" страну, как поддерживали производство и распространение наркотиков, зачем покупали российские вертолеты и сколько оружия бросили во время своего бегства из страны. * Террористическая организация, запрещена в России
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, игил, видео, сша, оон, афганистан, видео
мультимедиа, игил, видео, сша, оон, афганистан, видео
Литовкин: почему США опозорились в Афганистане - видео
10:01 09.10.2022 (обновлено: 10:06 09.10.2022)
Российский военный эксперт рассказал, почему Штаты проявляли столь повышенный интерес к Афганистану и почему столь стремительно покинули страну
"За 20 лет американцы не добились ни одной из своих целей, сражаясь против ИГИЛ* и талибов, они только укрепили их власть, сдали Афганистан без единого выстрела и убрались оттуда за одни сутки".
Военный эксперт Виктор Литовкин проанализировал, почему 20-летняя кампания США ничему их не научила.
Как Совбез ООН санкционировал действия США после терактов, почему американцы выбрали мишенью своей военной кампании Афганистан, провал их попыток "демократизировать" страну, как поддерживали производство и распространение наркотиков, зачем покупали российские вертолеты и сколько оружия бросили во время своего бегства из страны.
* Террористическая организация, запрещена в России