https://sputnik-georgia.ru/20221009/mvd-zaderzhalo-podozrevaemogo-v-ubiystve-zhenschiny-v-tbilisi-271183197.html

МВД задержало подозреваемого в убийстве женщины в Тбилиси

МВД задержало подозреваемого в убийстве женщины в Тбилиси

В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T22:23+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Полиция Тбилиси задержала ранее судимого 39-летнего жителя столицы по обвинению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие установило, что обвиняемый из мести на съемной квартире нанес телесные повреждения 52-летней женщине. В результате полученных повреждений, женщина скончалась.Сразу же после убийства мужчина скрылся с места преступления. В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.Как сообщает телеканал "Пирвели", убита гражданка Украины, которая несколько месяцев снимала квартиру в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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