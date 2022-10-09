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МВД задержало подозреваемого в убийстве женщины в Тбилиси
МВД задержало подозреваемого в убийстве женщины в Тбилиси
В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T22:23+0400
2022-10-09T22:23+0400
2022-10-09T22:23+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Полиция Тбилиси задержала ранее судимого 39-летнего жителя столицы по обвинению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие установило, что обвиняемый из мести на съемной квартире нанес телесные повреждения 52-летней женщине. В результате полученных повреждений, женщина скончалась.Сразу же после убийства мужчина скрылся с места преступления. В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.Как сообщает телеканал "Пирвели", убита гражданка Украины, которая несколько месяцев снимала квартиру в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии, убийство
грузия, происшествия, новости, тбилиси, мвд грузии, убийство
МВД задержало подозреваемого в убийстве женщины в Тбилиси
В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Полиция Тбилиси задержала ранее судимого 39-летнего жителя столицы по обвинению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый из мести на съемной квартире нанес телесные повреждения 52-летней женщине. В результате полученных повреждений, женщина скончалась.
Сразу же после убийства мужчина скрылся с места преступления. В случае обвинительного приговора подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.
Как сообщает телеканал "Пирвели", убита гражданка Украины, которая несколько месяцев снимала квартиру в Тбилиси.