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Почему лидер "Нацдвижения" попал в больницу с травмой?
Почему лидер "Нацдвижения" попал в больницу с травмой?
Мелия уверяет, что получил травму во время занятия спортом 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T10:30+0400
2022-10-09T10:30+0400
2022-10-09T10:34+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия опроверг факт драки в офисе партии.Накануне одно из грузинских СМИ со ссылкой на источник в партии сообщило, что в офисе "Нацдвижения" произошла драка между лидерами партии, в которой Мелия сломали руку.По его словам, он предполагал, что его травму припишут к противостоянию в партии."Когда я ехал в больницу, я пошутил, что к этому привяжут небылицу", – сказал Мелия.Он также отметил, что слухи о противостоянии против него являются продолжением грязной кампании дезинформации.Что происходит в ЕНДСитуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, леван хабеишвили, ника мелия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, тбилиси
новости, в мире, леван хабеишвили, ника мелия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, тбилиси
Почему лидер "Нацдвижения" попал в больницу с травмой?
10:30 09.10.2022 (обновлено: 10:34 09.10.2022)
Мелия уверяет, что получил травму во время занятия спортом
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия опроверг факт драки в офисе партии.
Накануне одно из грузинских СМИ со ссылкой на источник в партии сообщило, что в офисе "Нацдвижения" произошла драка между лидерами партии, в которой Мелия сломали руку.
"Я получил травму во время занятий спортом, и что самое главное, сломал не руку, а палец", – сказал Мелия.
По его словам, он предполагал, что его травму припишут к противостоянию в партии.
"Когда я ехал в больницу, я пошутил, что к этому привяжут небылицу", – сказал Мелия.
Он также отметил, что слухи о противостоянии против него являются продолжением грязной кампании дезинформации.
Что происходит в ЕНД
Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.
А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.