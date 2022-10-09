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Почему лидер "Нацдвижения" попал в больницу с травмой?

Почему лидер "Нацдвижения" попал в больницу с травмой?

Мелия уверяет, что получил травму во время занятия спортом 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T10:30+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия опроверг факт драки в офисе партии.Накануне одно из грузинских СМИ со ссылкой на источник в партии сообщило, что в офисе "Нацдвижения" произошла драка между лидерами партии, в которой Мелия сломали руку.По его словам, он предполагал, что его травму припишут к противостоянию в партии."Когда я ехал в больницу, я пошутил, что к этому привяжут небылицу", – сказал Мелия.Он также отметил, что слухи о противостоянии против него являются продолжением грязной кампании дезинформации.Что происходит в ЕНДСитуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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