https://sputnik-georgia.ru/20221009/premer-gruzii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-mera-terdzholy-271177556.html

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Терджолы

Премьер Грузии выразил соболезнования в связи с гибелью мэра Терджолы

В лице Гогиашвили наша команда, Терджола и все наше общество потеряли молодого государственного деятеля, заявил премьер 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T15:03+0400

2022-10-09T15:03+0400

2022-10-09T15:03+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи со смертью мэра Терджолы Лаши Гогиашвили.Мэр Терджолы Гогиашвили погиб в результате ДТП, между собой столкнулись мотоцикл и трейлер.По данным СМИ, 42-летний Гогиашвили управлял мотоциклом. Гогиашвили доставили в центр интервенционной медицины в Кутаиси, но спасти его не удалось.Гогиашвили был членом правящей партии "Грузинская мечта". Он был избран мэром Терджолы на выборах в органы местного самоуправления 2021 года во второй раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

терджола

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грузия, новости, общество, происшествия, ираклий гарибашвили, терджола