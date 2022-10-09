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Преступность в Грузии – последние данные
Преступность в Грузии – последние данные
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T09:01+0400
2022-10-09T09:01+0400
2022-10-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Количество преступлений в Грузии в период с 1 января по 1 сентября 2022 года сократилось на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, за восемь месяцев в стране было зафиксировано около 37,8 тысячи преступлений, из них раскрыто 56,4%.Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.В августе в стране было зафиксировано 5 тысяч преступлений, из которых уже раскрыто 41,5%.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период 1 января по 1 сентября 2022 года было зарегистрировано около 11,4 тысячи фактов, из которых раскрыто 51,7%.На второе место за восемь месяцев вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 3,3 тысячи таких преступлений, из которых раскрыт 89,6%.На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 2,7 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 82,8%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за восемь месяцев в стране было зарегистрировано 56 убийств, из которых 18 – с особой жестокостью, 267 случаев нанесения вреда здоровью, 117 случаев изнасилования и 6 случаев торговли людьми, один случай взятия в заложники и 6 случаев терроризма.Скольких наказали?В январе-августе 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 15 270 человек, из которых 981 отбывали условный срок.При этом 4 874 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.Пострадавшими в период с 1 января по 1 сентября 2022 года от различных преступлений признали 11 937 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, преступность в грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, преступность в грузии
Преступность в Грузии – последние данные
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Количество преступлений в Грузии в период с 1 января по 1 сентября 2022 года сократилось на 5,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства, за восемь месяцев в стране было зафиксировано около 37,8 тысячи преступлений, из них раскрыто 56,4%.
Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений. Пик преступности приходится на летний период.
В августе в стране было зафиксировано 5 тысяч преступлений, из которых уже раскрыто 41,5%.
Топ-5 преступлений
Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – в период 1 января по 1 сентября 2022 года было зарегистрировано около 11,4 тысячи фактов, из которых раскрыто 51,7%.
На второе место за восемь месяцев вышли преступления, связанные с наркотиками. Всего за этот период было зафиксировано около 3,3 тысячи таких преступлений, из которых раскрыт 89,6%.
На третьем месте – семейное насилие. Всего за отчетный период было зафиксировано 2,7 тысячи подобных фактов. Раскрыть удалось 82,8%.
Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:
Наркопреступления – 3 293
Транспортные преступления – 2 002.
Кроме того, по данным МВД Грузии, за восемь месяцев в стране было зарегистрировано 56 убийств, из которых 18 – с особой жестокостью, 267 случаев нанесения вреда здоровью, 117 случаев изнасилования и 6 случаев торговли людьми, один случай взятия в заложники и 6 случаев терроризма.
Скольких наказали?
В январе-августе 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 15 270 человек, из которых 981 отбывали условный срок.
При этом 4 874 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси.
Пострадавшими в период с 1 января по 1 сентября 2022 года от различных преступлений признали 11 937 человек.