https://sputnik-georgia.ru/20221009/pri-vzryve-v-erevanskom-khostele-est-postradavshie-271176373.html
При взрыве в ереванском хостеле есть пострадавшие
При взрыве в ереванском хостеле есть пострадавшие
Второе за сутки ЧП произошло на улице Багратуняц в армянской столице 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T13:32+0400
2022-10-09T13:32+0400
2022-10-09T13:48+0400
армения
происшествия
новости
ереван
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва в хостеле на улице Багратуняц в Ереване, сообщает МЧС Армении.Пострадавшие доставлены в Национальный ожоговый центр.Сигнал о взрыве поступил в центр кризисного управления в воскресенье в 09:15. К месту ЧП прибыли два боевых пожарных расчета столичного спасательного управления, сообщил Sputnik Армения.Это второе за последние два дня чрезвычайное происшествие на ул. Багратуняц. В субботу в одной из частных построек вспыхнул пожар, в результате чего загорелись стройматериалы и дрова.
армения
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
армения, происшествия, новости, ереван
армения, происшествия, новости, ереван
При взрыве в ереванском хостеле есть пострадавшие
13:32 09.10.2022 (обновлено: 13:48 09.10.2022)
Второе за сутки ЧП произошло на улице Багратуняц в армянской столице
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik.
Два человека пострадали в результате взрыва в хостеле на улице Багратуняц в Ереване, сообщает МЧС Армении
.
Пострадавшие доставлены в Национальный ожоговый центр.
Сигнал о взрыве поступил в центр кризисного управления в воскресенье в 09:15. К месту ЧП прибыли два боевых пожарных расчета столичного спасательного управления, сообщил Sputnik Армения
.
Это второе за последние два дня чрезвычайное происшествие на ул. Багратуняц. В субботу в одной из частных построек вспыхнул пожар, в результате чего загорелись стройматериалы и дрова.