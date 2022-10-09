https://sputnik-georgia.ru/20221009/pri-vzryve-v-erevanskom-khostele-est-postradavshie-271176373.html

При взрыве в ереванском хостеле есть пострадавшие

При взрыве в ереванском хостеле есть пострадавшие

Второе за сутки ЧП произошло на улице Багратуняц в армянской столице 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T13:32+0400

2022-10-09T13:32+0400

2022-10-09T13:48+0400

армения

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ереван

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва в хостеле на улице Багратуняц в Ереване, сообщает МЧС Армении.Пострадавшие доставлены в Национальный ожоговый центр.Сигнал о взрыве поступил в центр кризисного управления в воскресенье в 09:15. К месту ЧП прибыли два боевых пожарных расчета столичного спасательного управления, сообщил Sputnik Армения.Это второе за последние два дня чрезвычайное происшествие на ул. Багратуняц. В субботу в одной из частных построек вспыхнул пожар, в результате чего загорелись стройматериалы и дрова.

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