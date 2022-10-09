Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221009/pri-vzryve-v-erevanskom-khostele-est-postradavshie-271176373.html
При взрыве в ереванском хостеле есть пострадавшие
При взрыве в ереванском хостеле есть пострадавшие
Второе за сутки ЧП произошло на улице Багратуняц в армянской столице 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T13:32+0400
2022-10-09T13:48+0400
армения
происшествия
новости
ереван
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24165/40/241654026_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2dd2d11389637d43c63dc8905d98b559.jpg
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва в хостеле на улице Багратуняц в Ереване, сообщает МЧС Армении.Пострадавшие доставлены в Национальный ожоговый центр.Сигнал о взрыве поступил в центр кризисного управления в воскресенье в 09:15. К месту ЧП прибыли два боевых пожарных расчета столичного спасательного управления, сообщил Sputnik Армения.Это второе за последние два дня чрезвычайное происшествие на ул. Багратуняц. В субботу в одной из частных построек вспыхнул пожар, в результате чего загорелись стройматериалы и дрова.
армения
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24165/40/241654026_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_69ee8c049d5efcb03ce8b7ab2ec13d4b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
армения, происшествия, новости, ереван
армения, происшествия, новости, ереван

При взрыве в ереванском хостеле есть пострадавшие

13:32 09.10.2022 (обновлено: 13:48 09.10.2022)
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - Sputnik Грузия, 1920, 09.10.2022
© photo: Sputnik / Anton Denisov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Второе за сутки ЧП произошло на улице Багратуняц в армянской столице
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Два человека пострадали в результате взрыва в хостеле на улице Багратуняц в Ереване, сообщает МЧС Армении.
Пострадавшие доставлены в Национальный ожоговый центр.
Сигнал о взрыве поступил в центр кризисного управления в воскресенье в 09:15. К месту ЧП прибыли два боевых пожарных расчета столичного спасательного управления, сообщил Sputnik Армения.
Это второе за последние два дня чрезвычайное происшествие на ул. Багратуняц. В субботу в одной из частных построек вспыхнул пожар, в результате чего загорелись стройматериалы и дрова.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0