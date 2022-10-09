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Сборная Грузии по регби U18 завоевала титул чемпиона Европы
Сборная Грузии по регби U18 завоевала титул чемпиона Европы
Игры чемпионата Европы U18 проходили в Грузии cо 2 по 9 октября 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T21:48+0400
2022-10-09T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по регби (U18) обыграли команду Португалии в финале чемпионата Европы и без особых препятствий защитили свой титул.Матч завершился разгромной победой сборной Грузии – 34:10.Сборная Грузии блестяще стартовала на чемпионате Европы – в 1/4 финала подопечные Зуры Амонашвили обыграли Чехию со счетом 76:0, а в полуфинале – Бельгию со счетом 86:0.Игры чемпионата Европы U18 проходили в Грузии cо 2 по 9 октября .
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грузия, новости, спорт, регби, новости грузинского регби
грузия, новости, спорт, регби, новости грузинского регби
Сборная Грузии по регби U18 завоевала титул чемпиона Европы
21:48 09.10.2022 (обновлено: 22:01 09.10.2022)
Игры чемпионата Европы U18 проходили в Грузии cо 2 по 9 октября
ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по регби (U18) обыграли команду Португалии в финале чемпионата Европы и без особых препятствий защитили свой титул.
Матч завершился разгромной победой сборной Грузии – 34:10.
Сборная Грузии блестяще стартовала на чемпионате Европы – в 1/4 финала подопечные Зуры Амонашвили обыграли Чехию со счетом 76:0, а в полуфинале – Бельгию со счетом 86:0.
Игры чемпионата Европы U18 проходили в Грузии cо 2 по 9 октября .