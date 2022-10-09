https://sputnik-georgia.ru/20221009/sbornaya-gruzii-po-regbi-u18-zavoevala-titul-chempiona-evropy-271183560.html

Сборная Грузии по регби U18 завоевала титул чемпиона Европы

Сборная Грузии по регби U18 завоевала титул чемпиона Европы

Игры чемпионата Европы U18 проходили в Грузии cо 2 по 9 октября 09.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 окт – Sputnik. Юношеская сборная Грузии по регби (U18) обыграли команду Португалии в финале чемпионата Европы и без особых препятствий защитили свой титул.Матч завершился разгромной победой сборной Грузии – 34:10.Сборная Грузии блестяще стартовала на чемпионате Европы – в 1/4 финала подопечные Зуры Амонашвили обыграли Чехию со счетом 76:0, а в полуфинале – Бельгию со счетом 86:0.Игры чемпионата Европы U18 проходили в Грузии cо 2 по 9 октября .

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2022

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грузия, новости, спорт, регби, новости грузинского регби