https://sputnik-georgia.ru/20221009/vremya-ch-zachem-zelenskiy-grozit-rossii-preventivnym-yadernym-udarom-271175010.html

Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?

Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?

Канцлер Австрии Карл Нехаммер отказал Киеву в поставках оружия, Вашингтон же отказался передавать Украине баллистические ракеты ATACMS 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T16:58+0400

2022-10-09T16:58+0400

2022-10-09T16:58+0400

мультимедиа

видео

обострение ситуации вокруг украины 2022

владимир зеленский

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Для Киева эти события являются предвестником ослабевания военной поддержки, считает военный эксперт Александр Хроленко. Насколько сократились потоки военной помощи Украине? Чего хотел добиться Зеленский, призывая к ядерному удару по России? Почему Запад сразу отрекся от слов украинского президента? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, владимир зеленский, видео