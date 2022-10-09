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https://sputnik-georgia.ru/20221009/vremya-ch-zachem-zelenskiy-grozit-rossii-preventivnym-yadernym-udarom-271175010.html
Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?
Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?
Канцлер Австрии Карл Нехаммер отказал Киеву в поставках оружия, Вашингтон же отказался передавать Украине баллистические ракеты ATACMS 09.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-09T16:58+0400
2022-10-09T16:58+0400
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видео
обострение ситуации вокруг украины 2022
владимир зеленский
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Для Киева эти события являются предвестником ослабевания военной поддержки, считает военный эксперт Александр Хроленко. Насколько сократились потоки военной помощи Украине? Чего хотел добиться Зеленский, призывая к ядерному удару по России? Почему Запад сразу отрекся от слов украинского президента? Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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+74956456601
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мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, владимир зеленский, видео
мультимедиа, видео, обострение ситуации вокруг украины 2022, владимир зеленский, видео

Время Ч: зачем Зеленский грозит России превентивным ядерным ударом?

16:58 09.10.2022
© video: Sputnik
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Канцлер Австрии Карл Нехаммер отказал Киеву в поставках оружия, Вашингтон же отказался передавать Украине баллистические ракеты ATACMS
Для Киева эти события являются предвестником ослабевания военной поддержки, считает военный эксперт Александр Хроленко.
Насколько сократились потоки военной помощи Украине? Чего хотел добиться Зеленский, призывая к ядерному удару по России? Почему Запад сразу отрекся от слов украинского президента?
Обо всем этом смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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