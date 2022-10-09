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Всемирно известный оперный певец Алессандро Сафина проведет концерт в Тбилиси

Всемирно известный оперный певец Алессандро Сафина проведет концерт в Тбилиси

Артист исполнит новые композиции и популярные хиты, которые принесли ему известность 09.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-09T12:25+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина 1 декабря выступит на сцене Тбилисского концертного зала в сопровождении симфонического оркестра.На концерте всемирно известный итальянский тенор исполнит новые композиции и популярные хиты, которые принесли артисту известность.Алессандро Сафина увлекся музыкой еще в детстве. В 17 лет он поступил во Флорентийскую консерваторию, а через несколько лет уже был солистом лучших музыкальных театров Европы.Сафина прославился на весь мир благодаря своему неповторимому голосу, своему обаянию и творческой смелости.Алессандро Сафина добился больших успехов в Нидерландах. Сингл "luna" из альбома "Insieme a te" продержался на вершине голландских чартов 14 недель.Сам альбом стал четырежды платиновым и был выпущен еще в трех десятках стран. Алессандро исполнил потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном, Барбарой Хендрикс и другими.Кроме того, он снимается в кино и участвует в записи саундтреков к фильмам, в том числе к "Мулен Руж" База Лурмана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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