https://sputnik-georgia.ru/20221010/asafov-itogi-pervogo-sammita-evropeyskogo-politicheskogo-soobschestva-271202614.html

Асафов: итоги первого саммита Европейского политического сообщества

Асафов: итоги первого саммита Европейского политического сообщества

В Праге прошел первый саммит новой неформальной организации – Европейского политического сообщества. Смотрите, что заявил российский эксперт по этому поводу 10.10.2022, Sputnik Грузия

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Организацию можно назвать имитацией Евросоюза для тех стран, которые никогда не попадут в ЕС, рассказал в интервью "Sputnik на русском" политический аналитик Александр Асафов. Договорились ли о чем-нибудь участники саммита? Почему среди европейцев возникает все больше противоречий? Есть ли будущее у ЕПС? Обо всем этом смотрите в видео.

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