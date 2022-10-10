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Асафов: итоги первого саммита Европейского политического сообщества
Асафов: итоги первого саммита Европейского политического сообщества
В Праге прошел первый саммит новой неформальной организации – Европейского политического сообщества. Смотрите, что заявил российский эксперт по этому поводу 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T14:59+0400
2022-10-10T14:59+0400
2022-10-10T15:00+0400
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Организацию можно назвать имитацией Евросоюза для тех стран, которые никогда не попадут в ЕС, рассказал в интервью "Sputnik на русском" политический аналитик Александр Асафов. Договорились ли о чем-нибудь участники саммита? Почему среди европейцев возникает все больше противоречий? Есть ли будущее у ЕПС? Обо всем этом смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Асафов: итоги первого саммита Европейского политического сообщества
14:59 10.10.2022 (обновлено: 15:00 10.10.2022)
В Праге прошел первый саммит новой неформальной организации – Европейского политического сообщества. Смотрите, что заявил российский эксперт по этому поводу
Организацию можно назвать имитацией Евросоюза для тех стран, которые никогда не попадут в ЕС, рассказал в интервью "Sputnik на русском" политический аналитик Александр Асафов. Договорились ли о чем-нибудь участники саммита? Почему среди европейцев возникает все больше противоречий? Есть ли будущее у ЕПС? Обо всем этом смотрите в видео.