https://sputnik-georgia.ru/20221010/avtopark-natsagentstva-okruzhayuschey-sredy-gruzii-popolnilsya-novymi-mashinami-271199793.html

Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами

Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами

Новые машины высокой проходимости усовершенствуют работу агентства, заявляют в ведомстве 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T16:40+0400

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национальное агентство окружающей среды

грузия

новости

общество

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Автопарк Национального агентства окружающей среды Грузии пополнился 12 новыми машинами высокой проходимости, говорится в сообщении ведомства."Мы регулярно работаем в направлении усиления и обновления технических возможностей агентства. Этот процесс продолжится и в будущем, что поможет специалистам легко передвигаться в труднодоступных местах и оперативно работать", – заявила глава агентства Тамар Пицхелаури.Основными функциями Национального агентства окружающей среды являются исследования атмосферного воздуха, воды и почвы. В обязанности Агентства также входит подготовка и распространение предупреждений о возможных гидрометеорологических и геологических явлениях и стихийных опасностях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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национальное агентство окружающей среды, грузия, новости, общество