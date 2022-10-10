Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
16:40 10.10.2022 (обновлено: 16:52 10.10.2022)
© Courtesy of National Environment Agency of GeorgiaАвтопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
© Courtesy of National Environment Agency of Georgia
Новые машины высокой проходимости усовершенствуют работу агентства, заявляют в ведомстве
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Автопарк Национального агентства окружающей среды Грузии пополнился 12 новыми машинами высокой проходимости, говорится в сообщении ведомства.
© Courtesy of National Environment Agency of GeorgiaАвтопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
© Courtesy of National Environment Agency of Georgia
"Мы регулярно работаем в направлении усиления и обновления технических возможностей агентства. Этот процесс продолжится и в будущем, что поможет специалистам легко передвигаться в труднодоступных местах и оперативно работать", – заявила глава агентства Тамар Пицхелаури.
© Courtesy of National Environment Agency of GeorgiaАвтопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
© Courtesy of National Environment Agency of Georgia
Основными функциями Национального агентства окружающей среды являются исследования атмосферного воздуха, воды и почвы.
В обязанности Агентства также входит подготовка и распространение предупреждений о возможных гидрометеорологических и геологических явлениях и стихийных опасностях.