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https://sputnik-georgia.ru/20221010/avtopark-natsagentstva-okruzhayuschey-sredy-gruzii-popolnilsya-novymi-mashinami-271199793.html
Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
Новые машины высокой проходимости усовершенствуют работу агентства, заявляют в ведомстве 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T16:40+0400
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национальное агентство окружающей среды
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Автопарк Национального агентства окружающей среды Грузии пополнился 12 новыми машинами высокой проходимости, говорится в сообщении ведомства."Мы регулярно работаем в направлении усиления и обновления технических возможностей агентства. Этот процесс продолжится и в будущем, что поможет специалистам легко передвигаться в труднодоступных местах и оперативно работать", – заявила глава агентства Тамар Пицхелаури.Основными функциями Национального агентства окружающей среды являются исследования атмосферного воздуха, воды и почвы. В обязанности Агентства также входит подготовка и распространение предупреждений о возможных гидрометеорологических и геологических явлениях и стихийных опасностях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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национальное агентство окружающей среды, грузия, новости, общество
национальное агентство окружающей среды, грузия, новости, общество

Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами

16:40 10.10.2022 (обновлено: 16:52 10.10.2022)
© Courtesy of National Environment Agency of GeorgiaАвтопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2022
© Courtesy of National Environment Agency of Georgia
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Новые машины высокой проходимости усовершенствуют работу агентства, заявляют в ведомстве
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Автопарк Национального агентства окружающей среды Грузии пополнился 12 новыми машинами высокой проходимости, говорится в сообщении ведомства.
© Courtesy of National Environment Agency of GeorgiaАвтопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2022
Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
© Courtesy of National Environment Agency of Georgia
"Мы регулярно работаем в направлении усиления и обновления технических возможностей агентства. Этот процесс продолжится и в будущем, что поможет специалистам легко передвигаться в труднодоступных местах и оперативно работать", – заявила глава агентства Тамар Пицхелаури.
© Courtesy of National Environment Agency of GeorgiaАвтопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2022
Автопарк Нацагентства окружающей среды Грузии пополнился новыми машинами
© Courtesy of National Environment Agency of Georgia
Основными функциями Национального агентства окружающей среды являются исследования атмосферного воздуха, воды и почвы.
В обязанности Агентства также входит подготовка и распространение предупреждений о возможных гидрометеорологических и геологических явлениях и стихийных опасностях.
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