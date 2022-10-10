https://sputnik-georgia.ru/20221010/chast-studentov-tgu-vnov-planiruet-nachat-aktsii-protesta-271207352.html

Часть студентов ТГУ вновь планирует начать акции протеста

Часть студентов ТГУ вновь планирует начать акции протеста

Выборы ректора ТГУ являются фиктивными и вместо профессоров его назначает правящая партия, считают студенты 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T16:00+0400

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2022-10-10T16:00+0400

тбилиси

георгий шарвашидзе

джаба самушия

грузия

новости

минобразования грузии

тбилисский государственный университет

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Часть студентов Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили (ТГУ) планирует с 12 октября начать акции протеста, сообщают члены "Студенческого движения мая".По их словам, выборы ректора ТГУ являются фиктивными и вместо профессоров его назначает правящая партия.Как утверждает часть студентов, новым ректором станет Джаба Самушия, которого родные уже поздравляют с назначением.Георгий Шарвашидзе подал в отставку с должности ректора ТГУ 7 октября. По поводу отставки он уже обратился к академическому совету ТГУ.Как отмечают студенты, академический совет публикует заявку на регистрацию кандидатов на пост ректора не раньше одного месяца до начала регистрации. Шарвашидзе покинул пост ректора несколько дней назад, соответственно академический совет не мог выбрать нового ректора, отмечают в студдвижении.Часть студентов считает, что до назначения нового ректора должен быть назначен и.о. главы ТГУ.В сообщении части студентов отмечено, что во главе университета должны стоять ученые, выбранные демократическим путем, которые будут заботиться о развитии науки, решении проблем студентов с жильем и доступе образования.Студенческое движение еще раз повторяет те требования, которые они выдвигают последние шесть месяцев. В частности, они требуют от государства строительство достойного студенческого общежития, обеспечить квартирную субсидию для студентов, чтобы до строительства общежития они смогли получить финансовую помощь и платить за аренду.Часть студентов также требует распустить академический совет и изменить правило выбора ректора. По их мнению, ректора должны выбирать не 38 человек, а все профессора вуза.Протесты в ТГУВ мае этого года, часть студентов ТГУ начала проводить акции протеста с требованием решить назревшие проблемы. Десятого июня группа студентов даже ворвалась в кабинет ректора с требованием его отставки. Студенты добились того, что в процессе планирования бюджета вуза смогут принять участие и заинтересованные студенты.К акциям протеста прибегли студенты из регионов. Они потребовали дать им возможность учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как у них больше нет возможности арендовать житье в Тбилиси, которое в последнее время очень подорожало.Протест не прекратился даже после того, как университет принял решение открыть дополнительные экзаменационные центры в регионах - Кутаиси и Ахалцихе, а жителям высокогорных районов и тем, кому сложно добраться и до этих центров, предоставили возможность на время финальных экзаменов месяц жить бесплатно в университетском общежитии.Академический совет ТГУ отказал студентам в дистанционной сдаче сессии, так как посчитал это несправедливой формой оценки их знаний.Ранее, после начала пандемии коронавируса, в 2020 году, Минобразования страны предоставило вузам свободу выбора касательно формы обучения – в онлайн-режиме, в гибридной или очной форме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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тбилиси, георгий шарвашидзе, джаба самушия, грузия, новости, минобразования грузии, тбилисский государственный университет