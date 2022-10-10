https://sputnik-georgia.ru/20221010/ekonomika-kultura-i-obrazovanie-glavy-mid-gruzii-i-indii-vstretilis-v-tbilisi-271211975.html

Экономика, культура и образование: главы МИД Грузии и Индии встретились в Тбилиси

Экономика, культура и образование: главы МИД Грузии и Индии встретились в Тбилиси

На встрече было отмечено, что в Грузии созданы все условия для того, чтобы студенты из Индии могли получить высшее образование 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T18:44+0400

2022-10-10T18:44+0400

2022-10-10T18:44+0400

политика

новости

илья дарчиашвили

тбилиси

армения

индия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/0a/271213651_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e712290d0fdb8706b3a76253959f59bc.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Илия Дарчиашвили встретился со своей индийской коллегой Минакши Лехи, которая находится в Грузии с официальным визитом, сообщает пресс-служба МИД страны.На встрече главы внешнеполитических ведомств двух стран рассмотрели актуальные вопросы, связанные с отношениями Грузии и Индии. Особое внимание было уделено развитию двусторонних отношений в сферах экономики, культуры, образования, а также в гуманитарном направлении.На встрече было отмечено, что в Грузии созданы все условия для того, чтобы студенты из Индии могли получить высшее образование. Также на встрече был рассмотрен вопрос деятельности индийских бизнесменов в Грузии.Стороны также рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках международных организаций. К концу встречи стороны еще раз подтвердили готовность продолжить плодотворное сотрудничество между двумя странами.Грузия и Индия установили дипломатические отношения в сентябре 1992 года. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

армения

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, илья дарчиашвили, тбилиси, армения, индия, грузия