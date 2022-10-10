https://sputnik-georgia.ru/20221010/erisioni-edet-na-gastroli-v-shveytsariyu-271103272.html

"Эрисиони" едет на гастроли в Швейцарию

"Эрисиони" едет на гастроли в Швейцарию

Грузинские танцовщики и певцы выступят в Женеве, Лозанне и Цюрихе 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T13:13+0400

2022-10-10T13:13+0400

2022-10-10T13:13+0400

швейцария

культура

грузия

новости

джемал чкуасели

женева

ансамбль "эрисиони"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/04/271013856_0:52:1841:1087_1920x0_80_0_0_4175b5e1c91edd5a61cac79ff0dd04d2.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Государственный академический ансамбль народной песни и танца Грузии "Эрисиони" отправляется на гастроли в Швейцарию в ноябре.Коллектив выступит в Женеве 4 ноября, в Лозанне – 5 ноября и в Цюрихе – 6 ноября, говорится в сообщении на официальной странице ансамбля в соцсети. Большой вклад в создание шоу и его популяризацию в мире внесли великие танцоры Джемал Чкуасели и Реваз Чохонелидзе, в память о которых и создана новая шоу-программа. Обновленной программой занимались художественный руководитель ансамбля Шермандин Чкуасели и главный хореограф Эка Чкуасели.Ансамбль "Эрисиони" был основан в 1885 году. На сегодняшний день он является одним из самых масштабных мировых проектов в стиле "этно".Более 100 талантливых артистов в составе ансамбля не только танцуют, применяя сложнейшие акробатические элементы, но и поют вживую, используя уникальные грузинские традиции многоголосного пения. Кроме того, артисты "Эрисиони" одни из немногих в мире владеют техникой "тойпойнт" – искусством танца в мягких кожаных балетных туфлях на кончиках пальцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

швейцария

женева

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

швейцария, культура, грузия, новости, джемал чкуасели, женева, ансамбль "эрисиони"