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Еще один грузинский военный погиб на Украине
Еще один грузинский военный погиб на Украине
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Гражданин Грузии, воевавший на Украине, погиб во время авиаударов. 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Гражданин Грузии, воевавший на Украине, погиб во время авиаударов.Известно, что грузинский военный был сапером и он служил в Донбассе.Личность погибшего также идентифицирована, однако его имя не называется по определенным причинам, отмечает телеканал "ТВ Пирвели".По последним данным, на Украине погибли уже 20 грузинских добровольцев.Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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новости, происшествия, грузия, владимир путин, тбилиси, донбасс, украина
новости, происшествия, грузия, владимир путин, тбилиси, донбасс, украина

Еще один грузинский военный погиб на Украине

17:18 10.10.2022
© photo: Sputnik / Ilia Pitalev / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела
Сотрудники пожарной охраны ДНР тушат возгорание в жилом доме на улице Парковская в Донецке, разрушенном в результате обстрела - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2022
© photo: Sputnik / Ilia Pitalev
/
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Гражданин Грузии, воевавший на Украине, погиб во время авиаударов.
Известно, что грузинский военный был сапером и он служил в Донбассе.
Личность погибшего также идентифицирована, однако его имя не называется по определенным причинам, отмечает телеканал "ТВ Пирвели".
По последним данным, на Украине погибли уже 20 грузинских добровольцев.
Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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