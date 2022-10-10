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Еще один грузинский военный погиб на Украине
Еще один грузинский военный погиб на Украине
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Гражданин Грузии, воевавший на Украине, погиб во время авиаударов. 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T17:18+0400
2022-10-10T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Гражданин Грузии, воевавший на Украине, погиб во время авиаударов.Известно, что грузинский военный был сапером и он служил в Донбассе.Личность погибшего также идентифицирована, однако его имя не называется по определенным причинам, отмечает телеканал "ТВ Пирвели".По последним данным, на Украине погибли уже 20 грузинских добровольцев.Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, происшествия, грузия, владимир путин, тбилиси, донбасс, украина
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Гражданин Грузии, воевавший на Украине, погиб во время авиаударов.
Известно, что грузинский военный был сапером и он служил в Донбассе.
Личность погибшего также идентифицирована, однако его имя не называется по определенным причинам, отмечает телеканал "ТВ Пирвели
".
По последним данным, на Украине погибли уже 20 грузинских добровольцев.
Ранее власти Грузии заявили о неготовности вводить санкции против России и обеспечивать организованную отправку добровольцев на Украину. При этом было заявлено, что государство не запрещает ни одному гражданину в индивидуальном порядке, если у него есть желание, принимать участие в боевых действиях на Украине.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.