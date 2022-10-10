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Грузинские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира в Ташкенте
Грузинские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира в Ташкенте
К этому времени в копилке сборной Грузии одна золотая и две бронзовые медали 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T17:23+0400
2022-10-10T17:23+0400
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лаша бекаури
лука майсурадзе
тато григалашвили
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинские дзюдоисты Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (90 кг) принесли сборной Грузии две бронзовые медали на чемпионате мира в Ташкенте.В борьбе за бронзовую медаль олимпийский чемпион 22-летний Лаша Бекаури одолел грузина Тато Мошнишвили, выступавшего за Испанию.Что касается 24-летнего Луки Майсурадзе, то он победил кубинца Сильву Моралеса.Накануне золото сборной Грузии принес Тато Григалашвили (81 кг). Таким образом, в копилке сборной Грузии одна золотая и две бронзовые медали.В чемпионате мира в Узбекистане принимают участие 577 спортсменов из 85 стран (311 мужчин и 266 женщин).ЧМ в Ташкенте продлится до 13 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, лука майсурадзе, тато григалашвили, ташкент
спорт, грузия, новости, лаша бекаури, лука майсурадзе, тато григалашвили, ташкент
Грузинские дзюдоисты завоевали две медали на чемпионате мира в Ташкенте
17:23 10.10.2022 (обновлено: 17:33 10.10.2022)
К этому времени в копилке сборной Грузии одна золотая и две бронзовые медали
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинские дзюдоисты Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе (90 кг) принесли сборной Грузии две бронзовые медали на чемпионате мира в Ташкенте.
В борьбе за бронзовую медаль олимпийский чемпион 22-летний Лаша Бекаури одолел грузина Тато Мошнишвили, выступавшего за Испанию.
Что касается 24-летнего Луки Майсурадзе, то он победил кубинца Сильву Моралеса.
Накануне золото сборной Грузии принес Тато Григалашвили (81 кг). Таким образом, в копилке сборной Грузии одна золотая и две бронзовые медали.
В чемпионате мира в Узбекистане принимают участие 577 спортсменов из 85 стран (311 мужчин и 266 женщин).
ЧМ в Ташкенте продлится до 13 октября.