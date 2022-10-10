https://sputnik-georgia.ru/20221010/gruziya-vezet-animatsiyu-sny-kato-v-portugaliyu-271196435.html

Грузия везет анимацию "Сны Като" в Португалию

Грузия везет анимацию "Сны Като" в Португалию

По сюжету картины, девочка Като с богатой фантазией знакомит папу с героями своих странных сновидений 10.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Грузинский анимационный фильм "Сны Като" режиссера Цотне Русишвили вошел в программу 46-го Международного фестиваля анимационных фильмов CINANIMA 2022, который пройдет в Португалии 7-13 ноября, сообщает киностудия 20 Steps Productions.Картина "Kato’s Dreams", созданная при финансовой поддержке Национального центра кинематографии Грузии, основана на снах девочки по имени Като и аудиозаписях ее разговоров с отцом, отражающих три года их жизни.Като любит рисовать разных сказочных и мифических персонажей на бумаге, а потом видит их в своих удивительных снах. И, по сюжету ленты, девочка с богатой фантазией знакомит папу с героями своих странных сновидений. Трейлер фильма можно увидеть здесь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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