https://sputnik-georgia.ru/20221010/kak-dolshe-sokhranit-pomidory-svezhimi-pyat-proverennykh-sposobov-271212577.html

Как дольше сохранить помидоры свежими? Пять проверенных способов

Как дольше сохранить помидоры свежими? Пять проверенных способов

Сезон овощей проходит, однако многие хозяйки стараются найти различные способы сохранить продукты, в том числе и помидоры, свежими, чтобы дольше баловать свою... 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T20:53+0400

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2022-10-10T20:53+0400

справки

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Sputnik Грузия выяснил пять проверенных способов, как можно сохранить помидоры свежими, чтобы подольше наслаждаться вкусными и ароматными продуктами зимой.Способ со спиртомПомидоры выберите красные, без изъянов, промойте, удалите корешки и просушите. Разложите целые помидоры по предварительно стерилизованным банкам. Затем налейте 2-3 столовые ложки спирта, накройте крышкой и покрутите сосуд, чтобы каждый помидор пропитался спиртом.Толстую нитку, подготовленную для фитиля, подожгите, опустите в банку и сразу же плотно закатайте крышкой. Хранить такую заготовку лучше в погребе, где сухо и темно.Способ с горчицейЧтобы сохранить помидоры свежими как можно дольше, вам понадобится горчичный порошок. Тщательно помытые и высушенные томаты сложите аккуратно по банкам, не придавливая их друг другом. На дно сосуда и каждый слой помидоров нужно посыпать сухой горчицей. Когда банка заполнится закройте ее стерильной крышкой.Затем наклоните банку и осторожно покатайте ее по полу, чтобы горчица распределилась равномерно – содержащиеся в ней эфирные масла помогут помидорам оставаться свежими, мешая размножению гнилостных бактерий. Хранить заготовку желательно в погребе, где сухо и темно.Способ с газетойЭто самый простой способ сохранить подольше помидоры свежими – плоды выберите целые, без изъянов. Возьмите деревянные или картонные ящики и застелите их газетой. Заверните каждый помидор в газетку и аккуратно складывайте в ящики хвостиками кверху.Громоздить помидоры многочисленными слоями один на другой не стоит – желательно разместить овощи свободно, чтобы они друг друга не помяли.Способ с опилкамиСохранить помидоры свежими можно и с помощью опилок. Для этого не совсем спелые помидоры уложите в деревянный ящик рядами, так чтобы они друг друга не помяли, плодоножками вверх. Каждый слой перекладывайте бумагой и пересыпайте опилками - они впитают влагу и не дадут помидорам портиться.Чтобы сохранить помидоры свежими и как можно дольше этим способом, ящики желательно держать в подвале или погребе подальше от солнечных лучей и при низкой температуре. Вместо опилок можно использовать солому.Способ с бумагойСохранить помидоры свежими подольше можно и с помощью простой бумаги, правда цвет желательно выбрать черный, как бы искусственно создавая темноту. Выберите зеленые или незрелые помидоры, заверните каждый томат в черную бумагу и уложите в ящик.Храните ящики в хорошо проветриваемом, темном и прохладном помещении. Для дозревания нужное количество помидоров выставляйте в светлое и теплое помещение.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки