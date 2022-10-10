https://sputnik-georgia.ru/20221010/nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike-dali-za-izuchenie-bankov-i-krizisov-271197177.html

Нобелевскую премию по экономике дали за изучение банков и кризисов

Нобелевскую премию по экономике дали за изучение банков и кризисов

Премия присуждена за "исследование банков и финансовых кризисов" 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за 2022 год стали экс-глава Федеральной резервной системы США Бен Барнанке, а также американские исследователи – Дуглас Даймонд и Филип Дыбвиг, сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук.Как отмечается, премия присуждена за "исследование банков и финансовых кризисов".Они "значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов, важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков". "Современные исследования проясняют, почему существуют банки, как сделать их менее уязвимыми во время кризисов и как их крах усугубляет финансовые кризисы. Основы этих исследований были заложены Беном Бернанке, Дугласом Даймондом и Филипом Дыбвигом в начале 1980-х годов. Их анализ имел большое практическое значение в регулировании финансовых рынков и преодолении финансовых кризисов", – отмечается в пресс-релизе.Напомним, премия по экономике, одна из высших наград в этой области (учреждена не шведским ученым и предпринимателем Альфредом Нобелем, а в память о нем) – это инициатива Шведского национального банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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