https://sputnik-georgia.ru/20221010/pervaya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-web3-proydet-v-gruzii-271211429.html
Первая международная конференция Web3 пройдет в Грузии
Первая международная конференция Web3 пройдет в Грузии
Мероприятие является особой возможностью для грузинских компаний, стартапов или людей, заинтересованных в этой сфере 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T18:19+0400
2022-10-10T18:19+0400
2022-10-10T18:19+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Первая международная конференция Web3, организуемая DeGameFi, пройдет в Тбилиси 22-23 октября.DeGameFi — это серия глобальных мероприятий, проводимых ежемесячно и ежегодно для тех, кто интересуется системой блокчейн и ее развитием. DeGameFi — это комбинация GameFi и DeFi, объединяющая инвесторов, разработчиков, художников и всех, кто имеет подключение к децентрализованной системе.Основная цель конференции — познакомить местные компании (и не только их) с преимуществами и необходимостью перехода от WEB2 к WEB3. Мероприятие является особой возможностью для грузинских компаний, стартапов или людей, заинтересованных в этой сфере, установить партнерские отношения с международными компаниями, встретиться с лидерами отрасли и заинтересовать инвесторов.Конференция разделена на пять основных пространств – главное пространство конференций, бизнес-экспо, стартап-конкурс, тех/образовательная комната и пространство NFT-выставок.Среди спикеров будут: Михаил Дидебулидзе — партнер VNTR Capital, Entrepreneur IDEs, Джордж Палиани — CEO COINSPAID Media, Мануэль Ренсинк — соучредитель протокола Fathom, глава DeFi в Securrency Inc. в Дубае, Ренатто Гарро — руководитель Операционный и технический директор Nebulai, представители правительства Грузии, банков, блоггеры и многие другие известные представители криптосообщества.Среди партнеров форума — крупнейшая криптобиржа Binance, "Банк Грузии", Magti, Coinspaid, BMG и другие. Мероприятия пройдут в Sheraton Metekhi Palace.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, технологии
грузия, новости, экономика, тбилиси, технологии
Первая международная конференция Web3 пройдет в Грузии
Мероприятие является особой возможностью для грузинских компаний, стартапов или людей, заинтересованных в этой сфере
ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Первая международная конференция Web3, организуемая DeGameFi, пройдет в Тбилиси 22-23 октября.
DeGameFi — это серия глобальных мероприятий, проводимых ежемесячно и ежегодно для тех, кто интересуется системой блокчейн и ее развитием. DeGameFi — это комбинация GameFi и DeFi, объединяющая инвесторов, разработчиков, художников и всех, кто имеет подключение к децентрализованной системе.
"Наша миссия — поддерживать рост криптосообщества в регионе. Надежное и прозрачное соединение традиционного бизнеса с Web 3 является важной частью наших долгосрочных планов. Посредством постоянных митапов, тренингов и хакатонов мы стремимся позиционировать нашу компанию как центр для тех, кто уже знаком с технологиями web3, и для тех, кто только начал их изучать", — сказал Михаил Дидебулидзе, основатель DeGameFi.
Основная цель конференции — познакомить местные компании (и не только их) с преимуществами и необходимостью перехода от WEB2 к WEB3. Мероприятие является особой возможностью для грузинских компаний, стартапов или людей, заинтересованных в этой сфере, установить партнерские отношения с международными компаниями, встретиться с лидерами отрасли и заинтересовать инвесторов.
Конференция разделена на пять основных пространств – главное пространство конференций, бизнес-экспо, стартап-конкурс, тех/образовательная комната и пространство NFT-выставок.
Среди спикеров будут: Михаил Дидебулидзе — партнер VNTR Capital, Entrepreneur IDEs, Джордж Палиани — CEO COINSPAID Media, Мануэль Ренсинк — соучредитель протокола Fathom, глава DeFi в Securrency Inc. в Дубае, Ренатто Гарро — руководитель Операционный и технический директор Nebulai, представители правительства Грузии, банков, блоггеры и многие другие известные представители криптосообщества.
Среди партнеров форума — крупнейшая криптобиржа Binance, "Банк Грузии", Magti, Coinspaid, BMG и другие. Мероприятия пройдут в Sheraton Metekhi Palace.