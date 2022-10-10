https://sputnik-georgia.ru/20221010/programma-telemeditsiny-vnedrena-v-ambulatoriyakh-27-sel-gruzii-271184493.html

Программа телемедицины внедрена в амбулаториях 27 сел Грузии

Программа телемедицины внедрена в амбулаториях 27 сел Грузии

Цель проекта – сделать услуги первичного здравоохранения доступными для сельских жителей 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Портативный аппарат телемедицины уже установлен в амбулаториях 27 сел Грузии, а до конца года они появятся в 50 амбулаториях страны, сообщает минздрав страны.Министерство здравоохранения Грузии с 2020 года начало развивать телемедицину и информационную инфраструктуру, что подразумевает использование компьютерных технологий и телекоммуникаций для обмена медицинской информацией между врачами.Цель проекта – сделать услуги первичного здравоохранения доступными для сельских жителей.Здравоохранение в Грузии - основные показатели >>Минздрав Грузии передал клинике новейшую и современную аппаратуру для рентгена. Планируется развитие инфраструктуры клиники и ее оснащение соответствующей медицинской аппаратурой.Телемедицина – это использование современных технологий и средств телекоммуникаций для дистанционного предоставления врачебных и консультационных услуг.Благодаря видеоконференцсвязи медицинские работники могут не только осматривать пациентов удаленно, но и проводить консилиумы, собирать анамнез, запрашивать и отправлять сведения о течении заболеваний, назначать лечение и выдавать больничные листы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии