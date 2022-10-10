https://sputnik-georgia.ru/20221010/putin-provedet-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossii-v-ponedelnik-271180251.html
Путин проведет заседание Совета безопасности России в понедельник
Путин проведет заседание Совета безопасности России в понедельник
Темы совещания определит выступление президента 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T08:02+0400
2022-10-10T08:02+0400
2022-10-10T08:02+0400
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дмитрий песков
владимир путин
совет безопасности россии
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По темам сориентируем после того, как президент выступит", – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет заседание Совбеза и будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста, сообщило РИА Новости.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности россии
россия, в мире, новости, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности россии
Путин проведет заседание Совета безопасности России в понедельник
Темы совещания определит выступление президента
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По темам сориентируем после того, как президент выступит", – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет заседание Совбеза и будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста, сообщило РИА Новости
.
В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.