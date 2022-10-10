https://sputnik-georgia.ru/20221010/putin-provedet-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossii-v-ponedelnik-271180251.html

Путин проведет заседание Совета безопасности России в понедельник

Путин проведет заседание Совета безопасности России в понедельник

Темы совещания определит выступление президента 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T08:02+0400

2022-10-10T08:02+0400

2022-10-10T08:02+0400

россия

в мире

новости

дмитрий песков

владимир путин

совет безопасности россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/10/270489671_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_f66eb1e9e90bb89c6553a2231990a026.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет совещание с членами Совбеза, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По темам сориентируем после того, как президент выступит", – сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет заседание Совбеза и будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста, сообщило РИА Новости.В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, новости, дмитрий песков, владимир путин, совет безопасности россии