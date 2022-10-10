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Путин пригрозил жестко ответить на организованные Киевом теракты

Путин пригрозил жестко ответить на организованные Киевом теракты

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Смотрите трансляцию заявления российского лидера 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T14:01+0400

2022-10-10T14:01+0400

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владимир путин

видео

мультимедиа

россия

обострение ситуации вокруг украины 2022

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По предложению Минобороны РФ и согласно плану Генштаба ранее был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности России.В случае продолжения Киевом терактов в отношении РФ ответ Москвы будет жестким, предупредил российский лидер.

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2022

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владимир путин, видео, видео, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022