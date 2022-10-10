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Путин пригрозил жестко ответить на организованные Киевом теракты
Путин пригрозил жестко ответить на организованные Киевом теракты
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Смотрите трансляцию заявления российского лидера 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T14:01+0400
2022-10-10T14:01+0400
2022-10-10T16:47+0400
владимир путин
видео
мультимедиа
россия
обострение ситуации вокруг украины 2022
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По предложению Минобороны РФ и согласно плану Генштаба ранее был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности России.В случае продолжения Киевом терактов в отношении РФ ответ Москвы будет жестким, предупредил российский лидер.
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владимир путин, видео, видео, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
владимир путин, видео, видео, мультимедиа, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Путин пригрозил жестко ответить на организованные Киевом теракты
14:01 10.10.2022 (обновлено: 16:47 10.10.2022)
Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. Смотрите трансляцию заявления российского лидера
По предложению Минобороны РФ и согласно плану Генштаба ранее был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности России.
В случае продолжения Киевом терактов в отношении РФ ответ Москвы будет жестким, предупредил российский лидер.