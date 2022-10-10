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Службы защиты персональных данных Грузии и Италии обменяются опытом и экспертами
Службы защиты персональных данных Грузии и Италии обменяются опытом и экспертами
Цель меморандума – проводить мероприятия, конференции, семинары на тему защиты персональных данных и обмениваться с экспертами данной отрасли 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Меморандум о взаимосотрудничестве оформлен между Службой защиты персональных данных Грузии и надзирательским органом защиты персональных данных Италии (Garante per la protezione dei dati personali), сообщает пресс-служба ведомства.Цель меморандума – проводить мероприятия, конференции, семинары на тему защиты персональных данных и обмениваться с экспертами данной отрасли.Меморандум подписали президент надзирательского органа защиты персональных данных Италии Паскуале Стационе и глава Службы защиты персональных данных Грузии Лела Джанашвили.Со своей стороны итальянская сторона выразила готовность тесно сотрудничать с Грузией в этом направлении.На церемонии подписания меморандума присутствовали посол Грузии в Италии Константине Сургуладзе, консул Наталия Кордзая и председатель консультационный комиссии 108 конвенции Алессандра Пиеруччи.После церемонии подписания состоялась рабочая встреча между представителями надзирательских органов защиты персональных данных Италии и Грузии. На встрече присутствовали первый замглавы Службы защиты персональных данных Грузии Отар Чахунашвили и глава департамента аналитики и стратегического развития Анна Тохадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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италия, грузия, новости, общество
Службы защиты персональных данных Грузии и Италии обменяются опытом и экспертами
13:35 10.10.2022 (обновлено: 13:41 10.10.2022)
Цель меморандума – проводить мероприятия, конференции, семинары на тему защиты персональных данных и обмениваться с экспертами данной отрасли
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Меморандум о взаимосотрудничестве оформлен между Службой защиты персональных данных Грузии и надзирательским органом защиты персональных данных Италии (Garante per la protezione dei dati personali), сообщает пресс-служба ведомства.
Цель меморандума – проводить мероприятия, конференции, семинары на тему защиты персональных данных и обмениваться с экспертами данной отрасли.
Меморандум подписали президент надзирательского органа защиты персональных данных Италии Паскуале Стационе и глава Службы защиты персональных данных Грузии Лела Джанашвили.
На мероприятии Джанашвили отметила важность участия Службы защиты персональных данных Грузии на международных платформах и подчеркнула, что сотрудничество с иностранными коллегами в этом направлении важно для повышения институциональной узнаваемости ведомства.
Со своей стороны итальянская сторона выразила готовность тесно сотрудничать с Грузией в этом направлении.
На церемонии подписания меморандума присутствовали посол Грузии в Италии Константине Сургуладзе, консул Наталия Кордзая и председатель консультационный комиссии 108 конвенции Алессандра Пиеруччи.
После церемонии подписания состоялась рабочая встреча между представителями надзирательских органов защиты персональных данных Италии и Грузии. На встрече присутствовали первый замглавы Службы защиты персональных данных Грузии Отар Чахунашвили и глава департамента аналитики и стратегического развития Анна Тохадзе.