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Службы защиты персональных данных Грузии и Италии обменяются опытом и экспертами

Службы защиты персональных данных Грузии и Италии обменяются опытом и экспертами

Цель меморандума – проводить мероприятия, конференции, семинары на тему защиты персональных данных и обмениваться с экспертами данной отрасли 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Меморандум о взаимосотрудничестве оформлен между Службой защиты персональных данных Грузии и надзирательским органом защиты персональных данных Италии (Garante per la protezione dei dati personali), сообщает пресс-служба ведомства.Цель меморандума – проводить мероприятия, конференции, семинары на тему защиты персональных данных и обмениваться с экспертами данной отрасли.Меморандум подписали президент надзирательского органа защиты персональных данных Италии Паскуале Стационе и глава Службы защиты персональных данных Грузии Лела Джанашвили.Со своей стороны итальянская сторона выразила готовность тесно сотрудничать с Грузией в этом направлении.На церемонии подписания меморандума присутствовали посол Грузии в Италии Константине Сургуладзе, консул Наталия Кордзая и председатель консультационный комиссии 108 конвенции Алессандра Пиеруччи.После церемонии подписания состоялась рабочая встреча между представителями надзирательских органов защиты персональных данных Италии и Грузии. На встрече присутствовали первый замглавы Службы защиты персональных данных Грузии Отар Чахунашвили и глава департамента аналитики и стратегического развития Анна Тохадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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