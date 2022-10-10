https://sputnik-georgia.ru/20221010/sotsseti-kane-uesta-zablokirovany-repera-obvinyayut-v-antisemitizme-271190140.html

Соцсети Канье Уэста заблокированы: рэпера обвиняют в антисемитизме?

Соцсети Канье Уэста заблокированы: рэпера обвиняют в антисемитизме?

Уэст, используя ссылку на сигнал готовности к обороне вооруженных сил США, заявил, что скоро он начнет "смертельную атаку на евреев" 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T12:50+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Социальные сети Twitter и Instagram* приняли решение заблокировать официальные страницы американской рэп-звезды, предпринимателя и продюсера Канье Уэста после его слов в адрес еврейской общины, сообщает телеканал ABC News.Дело в том, что в твите, опубликованном в ночь на воскресенье, Уэст, используя ссылку на сигнал готовности к обороне вооруженных сил США, написал, что скоро намерен начать "смертельную атаку на евреев"."Аккаунт, о котором идет речь, был заблокирован из-за нарушения правил Twitter", – заявил телеканалу представитель компании.Как сообщает ABC News, пост Уэста вышел через несколько часов после введения временных ограничений на его странице в Instagram*. Также часть публикаций были удалены.К слову, ранее на неделе моды в Париже Уэст вышел в футболке с надписью White Lives Matter. Другой американский темнокожий рэпер Шон Джон Комбс опубликовал в своем Instagram* видео, в котором сказал, что не поддерживает эту футболку, и призвал людей не покупать ее. В ответ Уэст разместил в соцсети скриншот переписки с Комбсом и предположил, что его контролируют евреи. После этого компания заблокировала страницу Уэста.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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