https://sputnik-georgia.ru/20221010/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-10-do-16-oktyabrya-271186214.html
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 10 до 16 октября
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 10 до 16 октября
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T10:24+0400
2022-10-10T10:24+0400
2022-10-10T10:24+0400
погода
грузия
новости
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/11/250077068_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b93c11a6a142e27e181df39d689add0e.jpg
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную, прохладную и дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 10 октября, в столице преимущественно облачная и дождливая погода. Днем погода может прояснится, однако вечером вновь ожидается преимущественная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17- 22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:28.Во вторник, 11 октября, в Тбилиси погода прояснится. Восход солнца будет в 07:07.Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 20- 25 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:26.В среду, 12 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:08.Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:25.В четверг, 13 октября, погода в столице Грузии будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 07:10.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 12 градусов, а днем поднимется максимум до 18 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:23.В пятницу, 14 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:11.Минимальная температура воздуха ночью будет 14 градусов, а днем – максимум 17 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:22.В субботу, 15 октября, в Тбилиси ожидается дождливая погода и облачность. Восход солнца будет в 07:12.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, днем воздух прогреется максимум до 16 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:20.В воскресенье, 16 октября, в столице Грузии сохранится дождливая и облачная погода. Восход солнца будет в 07:13.Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, а днем поднимется максимум до 18 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:18.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/11/250077068_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_33bcb6b5a60acb22984e423708ac8b82.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода, грузия, новости, тбилиси
погода, грузия, новости, тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 10 до 16 октября
Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную, прохладную и дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе.
В понедельник, 10 октября, в столице преимущественно облачная и дождливая погода. Днем погода может прояснится, однако вечером вновь ожидается преимущественная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса.
Скорость ветра достигнет 10-15 – 17- 22 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:28.
Во вторник, 11 октября, в Тбилиси погода прояснится. Восход солнца будет в 07:07.
Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 – 20- 25 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:26.
В среду, 12 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:08.
Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:25.
В четверг, 13 октября, погода в столице Грузии будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 07:10.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 12 градусов, а днем поднимется максимум до 18 градусов тепла.
Скорость ветра будет 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:23.
В пятницу, 14 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:11.
Минимальная температура воздуха ночью будет 14 градусов, а днем – максимум 17 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:22.
В субботу, 15 октября, в Тбилиси ожидается дождливая погода и облачность. Восход солнца будет в 07:12.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, днем воздух прогреется максимум до 16 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:20.
В воскресенье, 16 октября, в столице Грузии сохранится дождливая и облачная погода. Восход солнца будет в 07:13.
Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, а днем поднимется максимум до 18 градусов.
Скорость ветра будет 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:18.