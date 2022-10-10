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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 10 до 16 октября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 10 до 16 октября

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 10.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную, прохладную и дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 10 октября, в столице преимущественно облачная и дождливая погода. Днем погода может прояснится, однако вечером вновь ожидается преимущественная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит 17 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса.Скорость ветра достигнет 10-15 – 17- 22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:28.Во вторник, 11 октября, в Тбилиси погода прояснится. Восход солнца будет в 07:07.Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 21 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 – 20- 25 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:26.В среду, 12 октября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 07:08.Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:25.В четверг, 13 октября, погода в столице Грузии будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 07:10.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 12 градусов, а днем поднимется максимум до 18 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:23.В пятницу, 14 октября, в Тбилиси ожидается облачная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 07:11.Минимальная температура воздуха ночью будет 14 градусов, а днем – максимум 17 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:22.В субботу, 15 октября, в Тбилиси ожидается дождливая погода и облачность. Восход солнца будет в 07:12.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, днем воздух прогреется максимум до 16 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:20.В воскресенье, 16 октября, в столице Грузии сохранится дождливая и облачная погода. Восход солнца будет в 07:13.Минимальная температура воздуха ночью составит 13 градусов, а днем поднимется максимум до 18 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:18.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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