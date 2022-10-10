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Треть глобальной экономики переживет рецессию - МВФ
Треть глобальной экономики переживет рецессию - МВФ
Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики до 2026 года, составит 4 триллиона долларов, заявила глава МВФ 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T19:06+0400
2022-10-10T19:06+0400
2022-10-10T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева."Риск рецессии вырос. Мы подсчитали, что эквивалент примерно трети мировой экономики испытает по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году, в следующем году", - сказала она в ходе совместного семинара с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом.Мэлпасс также заявил, что видит угрозу мировой рецессии в следующем году.При этом, по ее словам, нехватка средств в мире на обеспечение продовольственной безопасности составляет 9 миллиардов долларов."Вопрос продовольствия мы принимаем особенно близко к сердцу. Почему? Потому что вы умрете, когда нет еды. Это нетривиальный вопрос. Мы выявили порядка 9 миллиардов долларов дефицита с точки зрения покрытия платежным балансом только лишь этих целей", - сказала она.Она добавила, что МВФ проводит аналогичные расчеты нехватки средств у развивающихся стран на закупку энергоносителей.Георгиева призвала задуматься над усилением американского доллара, который влияет на состояние развивающихся экономик.Она также добавила, что чрезмерные меры, предпринимаемые регуляторами с целью борьбы с инфляцией, повышают риск наступления полномасштабной рецессии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, экономика, мвф
в мире, новости, экономика, мвф
Треть глобальной экономики переживет рецессию - МВФ
Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики до 2026 года, составит 4 триллиона долларов, заявила глава МВФ
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Рецессия грозит странам, составляющим суммарно треть мирового ВВП, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Риск рецессии вырос. Мы подсчитали, что эквивалент примерно трети мировой экономики испытает по меньшей мере два квартала негативного роста подряд в этом году, в следующем году", - сказала она в ходе совместного семинара с главой Всемирного банка Дэвидом Мэлпассом.
Мэлпасс также заявил, что видит угрозу мировой рецессии в следующем году.
"Общая сумма, которая будет смыта замедлением мировой экономики между сегодняшним днем и 2026 годом, составит 4 триллиона долларов. Это размер ВВП Германии, и он будет потерян", - добавила Георгиева.
При этом, по ее словам, нехватка средств в мире на обеспечение продовольственной безопасности составляет 9 миллиардов долларов.
"Вопрос продовольствия мы принимаем особенно близко к сердцу. Почему? Потому что вы умрете, когда нет еды. Это нетривиальный вопрос. Мы выявили порядка 9 миллиардов долларов дефицита с точки зрения покрытия платежным балансом только лишь этих целей", - сказала она.
Она добавила, что МВФ проводит аналогичные расчеты нехватки средств у развивающихся стран на закупку энергоносителей.
Георгиева призвала задуматься над усилением американского доллара, который влияет на состояние развивающихся экономик.
"Мы должны задуматься над сильным долларом, который приходит вместе с ужесточением финансовых условий, и над тем, как это влияет на развивающиеся экономики", - сказала Георгиева,
Она также добавила, что чрезмерные меры, предпринимаемые регуляторами с целью борьбы с инфляцией, повышают риск наступления полномасштабной рецессии.