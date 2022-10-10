https://sputnik-georgia.ru/20221010/troe-grazhdan-gruzii-zaderzhany-na-meste-prestupleniya-v-varshave-271219270.html

Трое граждан Грузии задержаны на месте преступления в Варшаве

Трое граждан Грузии задержаны на месте преступления в Варшаве

Кроме трех граждан Грузии также задержаны две женщины, которые, по мнению полиции, могут иметь отношение к банде 10.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-10T22:39+0400

2022-10-10T22:39+0400

2022-10-10T22:56+0400

грузия

новости

происшествия

польша

варшава

ограбление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/03/251637808_0:78:2640:1563_1920x0_80_0_0_3ee049f8b81c135464aa0007795565d5.jpg

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны в Варшаве во время ограбления пункта обмена валют."Трое грузин были задержаны с поличным, когда они пытались проникнуть в обменный пункт в варшавском районе Беляны", - говорится в сообщении местной радиостанции.Полицейские задержали грабителей на месте. Также задержаны две женщины, которые, по мнению полиции, могут иметь отношение к банде. "Одной из них уже предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и пособничестве, а другой - в воспрепятствовании возбуждению уголовного дела", - говорится в сообщении.По данным полиции, задержанных также проверяют на причастность к ограблению в октябре 2020 года в Варшаве. Тогда жертвой преступников стал гражданин Дании, выходивший из обменного пункта. Преступники применили в отношении него слезоточивый газ и отняли крупную сумму денег в разных валютах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

польша

варшава

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, польша, варшава, ограбление