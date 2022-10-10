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Трое граждан Грузии задержаны на месте преступления в Варшаве
Трое граждан Грузии задержаны на месте преступления в Варшаве
Кроме трех граждан Грузии также задержаны две женщины, которые, по мнению полиции, могут иметь отношение к банде 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T22:39+0400
2022-10-10T22:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны в Варшаве во время ограбления пункта обмена валют."Трое грузин были задержаны с поличным, когда они пытались проникнуть в обменный пункт в варшавском районе Беляны", - говорится в сообщении местной радиостанции.Полицейские задержали грабителей на месте. Также задержаны две женщины, которые, по мнению полиции, могут иметь отношение к банде. "Одной из них уже предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и пособничестве, а другой - в воспрепятствовании возбуждению уголовного дела", - говорится в сообщении.По данным полиции, задержанных также проверяют на причастность к ограблению в октябре 2020 года в Варшаве. Тогда жертвой преступников стал гражданин Дании, выходивший из обменного пункта. Преступники применили в отношении него слезоточивый газ и отняли крупную сумму денег в разных валютах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, польша, варшава, ограбление
грузия, новости, происшествия, польша, варшава, ограбление
Трое граждан Грузии задержаны на месте преступления в Варшаве
22:39 10.10.2022 (обновлено: 22:56 10.10.2022)
Кроме трех граждан Грузии также задержаны две женщины, которые, по мнению полиции, могут иметь отношение к банде
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Трое граждан Грузии задержаны в Варшаве во время ограбления пункта обмена валют.
"Трое грузин были задержаны с поличным, когда они пытались проникнуть в обменный пункт в варшавском районе Беляны", - говорится в сообщении местной радиостанции.
По данным пресс-секретаря Центрального следственного управления полиции Польши Ивоны Юркевич, задержанные ночью "через разбитое окно попали в соседнее с пунктом обмена валют помещение, а затем приступили к пробиванию отверстия в стене, чтобы добраться до сейфа".
Полицейские задержали грабителей на месте. Также задержаны две женщины, которые, по мнению полиции, могут иметь отношение к банде. "Одной из них уже предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и пособничестве, а другой - в воспрепятствовании возбуждению уголовного дела", - говорится в сообщении.
По данным полиции, задержанных также проверяют на причастность к ограблению в октябре 2020 года в Варшаве. Тогда жертвой преступников стал гражданин Дании, выходивший из обменного пункта. Преступники применили в отношении него слезоточивый газ и отняли крупную сумму денег в разных валютах.