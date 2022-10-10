В Грузии 10 октября объявили днем железнодорожников

"Хочу поздравить всех железнодорожников. Желаю им карьерного роста и успехов. Железная дорога Грузии продолжает многолетнюю традицию и в этом году мы также наградим 102 сотрудника, победивших в разных номинациях. Они получат различные призы, в том числе грамоты и денежные премии", – заявил Перадзе.