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В Грузии 10 октября объявили днем железнодорожников
В Грузии 10 октября объявили днем железнодорожников
Лучшие сотрудники ГЖД получат различные призы, грамоты и денежные премии 10.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-10T11:47+0400
2022-10-10T11:47+0400
2022-10-10T11:47+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Железная дорога Грузии празднует 150-летний юбилей: по решению правительства 10 октября официально объявили днем железнодорожников, заявил гендиректор ЖДГ Давид Перадзе.Первый поезд двинулся из Поти (Западная Грузия) в направлении Тбилиси именно 10 октября 1872 года.Среди сотрудников, которые будут награждены в 40 номинациях, почетные железнодорожники-ветераны, надежные машинисты, лучшие охранники движения безопасности и лица с разными специфическими профессиями данной сферы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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давид перадзе, грузия, новости, общество, поти, гжд, западная грузия, тбилиси
давид перадзе, грузия, новости, общество, поти, гжд, западная грузия, тбилиси
В Грузии 10 октября объявили днем железнодорожников
Лучшие сотрудники ГЖД получат различные призы, грамоты и денежные премии
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Железная дорога Грузии празднует 150-летний юбилей: по решению правительства 10 октября официально объявили днем железнодорожников, заявил гендиректор ЖДГ Давид Перадзе.
Первый поезд двинулся из Поти (Западная Грузия) в направлении Тбилиси именно 10 октября 1872 года.
"Хочу поздравить всех железнодорожников. Желаю им карьерного роста и успехов. Железная дорога Грузии продолжает многолетнюю традицию и в этом году мы также наградим 102 сотрудника, победивших в разных номинациях. Они получат различные призы, в том числе грамоты и денежные премии", – заявил Перадзе.
Среди сотрудников, которые будут награждены в 40 номинациях, почетные железнодорожники-ветераны, надежные машинисты, лучшие охранники движения безопасности и лица с разными специфическими профессиями данной сферы.